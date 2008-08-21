Kassar'dan, 'Kanuni' dizisi

Sharon Stone'un meşhur sahnesiyle ünlenen "Temel İçgüdü" ve "Terminatör", "Robokop" gibi ünlü filmlerin yapımcısı Mario Kassar, şimdi de TRT için Kanuni dizisi çekmeye hazırlanıyor. Kassar, senaryosunu Amerikalı 2 profesörün hazırladığı Kanuni dizisini Antalya'da çekecek. süredir Antalya'da, sahneleri başta üzere dizinin çekiminin yapılacağı mekânları fotoğraflayan Kassar'ın eylül TRT ile sözleşme için masaya oturması bekleniyor.



Antalya Serik ilçesi Çandır beldesindeki stüdyolarında detaylı incelemede bulunan Kassar, lojistik yeterli olduğunu, çok beğendiğini ifade etti. Kassar, Antalya'nın iklimi, trafiği, doğası, tarihi konaklama bakımından prodüksiyon için uygun bir şehir olduğunu söyledi. Antalya'nın film çekimi için birçok Doğu Avrupa ülkesinden daha iyi mekâna sahip olduğunu anlatan Kassar, Kanuni Süleyman dönemi dizisi için Amerikalı 2 profesörün senaryo üzerinde çalıştığını, TRT'nin de tarihçilerle görüşme yaptığını bildirdi. Hollywood'un son yıllarda Avrupa'da plato arayışında bulunduğunu ifade eden Kassar, Macaristan, İngiltere, Romanya, Slovenya gibi ülkelerde filmler çekildiğini, ancak bu ülkelerin Türkiye kadar doğal güzelliklerinin bulunmadığını bildirdi. Yapımcı, dizi projesini gelecek yılın ilk 6 ayında gerçekleştirmeyi hedefliyor.



Antalya'daki film festivalinde juri başkanlığı yapacak olan Mario Kassar'a TRT'den bir ekip de eşlik etti. Kassar'la birlikte, çalışmalara katılan Altın Portakal İcra Kurulu üyesi Erol İşbilir, "Yapımcı, maliyet açısından da Antalya'nın İstanbul'dan daha uygun olduğunu söyledi. İstanbul'da otel, mekân ve trafiğin ciddi bir sorun olduğunu ifade etti" dedi.