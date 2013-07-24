Kaşmir ticareti, nesli tükenmekte olan hayvanları tehdit ediyor

Dünyada kaşmir ürünlere olan talebin artmasının, nesli tükenmekte olan kar leoparlarını ve diğer canlıları tehdit ettiği açıklandı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, yayımlanan yeni bir rapor, kaşmir talebini karşılamak amacıyla, Orta Asya'da yetiştirilen evcil kaşmir keçilerinin sayısının son 20 yılda üç kat arttığını ortaya koydu.

Keçilerin, kar leoparlarının ve onların avladığı hayvanların doğal yaşam alanlarına yayıldığı ve bunun sonucunda leoparların ve nesli tükenmekte olan diğer bazı hayvanların yaşamını tehdit ettiği belirtildi.

Conservation Biology adlı dergide yayımlanan rapora göre, sayısı artan keçiler, aynı alanlarda otlayan antilopları ve yaban koyunlarını da tehdit altında bırakıyor.

Doğal yaşam ortamları keçiler tarafından işgal edilen leoparlar, avlayacak başka hayvan bulamayınca keçilere saldırıyor. Büyük bir gelir kapısı olarak görülen kaşmir keçilerinin öldürülmesine de üreticiler leoparları öldürerek karşılık veriyor.

Moğolistan'da keçilerin sayısı 1990'da beş milyonken bu sayı 2010 yılında 14 milyona yükseldi. Hindistan'da ve Çin'in Tibet platosunda da kaşmir keçisi üretiliyor.

Kar Leoparı Vakfı'ndan Charudutt Mishra, kaşmirin Orta Asya'daki pek çok topluluk için önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti ancak 'kısa dönemli ekonomik gelir elde etme çabasının doğal yaşama zarar verdiğini' ifade etti.

Kaşmir üretiminin yeni bir gelişme olmadığını ancak son 20 yılda küresel talebin çok arttığını söyleyen Mishra, "Üreticiler, bölgenin ekolojik yapısı ve piyasaların taleplerini daha iyi anlayarak ulusal ve uluslararası platformlarda biyolojik çeşitliliği ve doğal yapıyı koruyacak önlemler ve politikalar üretebiliriz" dedi.