Kaşlarda Son Moda ''Mikputasyon Yöntemi''

İSTANBUL, (DHA)- Son dönemlerde Holywood yıldızlarının da tercih etmesiyle yükselişe geçen kaşlarda Mikputasyon yönteminde bir Türk kadınının imzası var. Patenti, güzellik uzmanı ve kadın girişimci Kübra Karaöz\'e ait olan bu yöntem, şimdiden bir çok ünlünün yeni gözdesi oldu.

MİKPUTASYON KAŞ NEDİR?

Son dönemlerde dünya üzerinde süregelen kaş ve kirpik modasına Türk kadını ve uzmanları da kayıtsız kalamadı. İnce ve kavisli kaşlar, yerini kalın ve dolgun kaşlara bırakırken güzellik uzmanı Kübra Karaöz kaş modasında dünya trendlerini belirleyecek bir yöntem geliştirerek patentini aldığı Mikputasyon kaş modasını dünyaya tanıttı.

Mikputasyon yönetimi, kaşı iskeletine ayırarak, derinin kalınlık ve incelik gösterdiği alanlara farklı uygulamalar yapılmasıyla oluşuyor. Bu yöntemde, kıl tekniği, pudralama ve dolgu tekniği gibi dönüşü olmayan sabit teknikler yerine kaş bölgesi iskeletinin yapısına uygun işlem uygulanıyor. En az 3 farklı iğneleme ve bileyt kullanılıyor. Rütuş gerektirmiyor. İşlem esnasında uygulanan boyalarda yer alan özel vitamin kompleksi ile, kaş çıkmayan bölgelerde kıl kökünü tetikleyerek kaş çıkmasını sağlıyor.

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Güzellik uzmanı Kübra Karaöz geliştirdiği bu yöntemle yurt içi ve yurt dışındaki bir çok uzmana eğitim veriyor. Göz bölgesinin hassaslığına ve önemine değinen uzman, \'\'Kaş ve kirpik her kadının vazgeçilmezidir, göz bölgesini emanet edeceğiniz ve dönüşü olmayan uygulamalar yaptıracağınız eller kesinlikle uzman eller olmalıdır\'\' diyor.

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