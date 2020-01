Kasım ayında Salon'da kimler var?

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) müzikseverleri bir araya getirdiği Salon sahne, Kasım ayında alanının en iyi sanatçılarını sahnesinde konuk etmeye hazırlanıyor. Kasım ayında Salon'da sahne alacak sanatçılar arasında deneysel ve noise müzik prodüktörü Ben Frost, Kanadalı elektronik müzik grubu Austra, yıl aradan sonra yepyeni bir albümle dinleyici ile buluşan Vega gibi isimler yer alıyor.

Müzikseverlere Beyoğlu’ndaki mekanında dünyanın dört bir yanından farklı müzikal türleri dinleme fırsatı sunan Salon sahnede Kasım ayında Avustralya doğumlu İzlanda’da yaşayan minimalist, deneysel ve noise müzik prodüktörü Ben Frost, eski ve yeni şarkılarıyla tekrar çok sevdikleri sahneye dönecek olan Kanadalı elektronik müzik grubu Austra, 12 yıl aradan sonra yepyeni bir albümle dinleyici ile buluşan Vega, Hip-hop, Afrika dans müziği ve indie rock’tan beslenen sound’uyla Makaya McCraven, pürüzsüz folk melodileriyle iki gece üst üste dinleyici selamlayacak olan İzlandalı şarkıcı, söz yazarı Olöf Arnalds ve son dönemin halk ozanı kadınlarının en etkileyicilerinden Julie Byrne bulunuyor.

Geniş müzikal seçkisiyle, temposunu düşürmeden yoluna devam eden Salon, Kasım’da ayrıca İsrailli indie pop grubu Lola Marsh, 70’ler funk caz’ını modern Londra hip-hop’ı ve beat’leriyle birleştirdiği sound’uyla müzik dünyasını kendine hayran bırakan Kamaal Williams Ensemble, İstanbul sahnesinin indie rock ve dream pop adına gurur kaynağı projeleri arasında yer alan The Away Days, Türkiye alternatif müzik sahnesinin en önemli gruplarından Gevende, İstanbullu yeni caz dinleyicisinin en sevdiği isimlerden biri olan Hidden Orchestra, yeni albümü “Get Lost”un turnesi kapsamında Salon’da iki gece üst üste verecek olan Washed Out, sesiyle, yeteneğiyle ve güzelliğiyle hayranlık uyandıran Siv Jakobsen ve Londralı neo caz davulcusu ve prodüktörü Moses Boyd Exodus’u da müzikseverlerle buluşturacak.