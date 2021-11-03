Kasım ayı için kira zam oranı belli oldu

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren kasım ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda yüzde 19,89 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,09'luk artış gerçekleşti.

Buna göre ekim ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 17,09 olacak. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılara yapılacak zam yasal olarak bu oranı aşamayacak.

Bu da 2 bin TL'de 341 TL, 2500 TL'de 427 TL, 3000 TL'de ise 512 TL zam anlamına gelecek.

Ekim ayı için kira zam oranı yüzde 16,42 olarak gerçekleşmişti.

TIKLAYIN - Enflasyon ekimde yıllık yüzde 19,89'a yükseldi

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