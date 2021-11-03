Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark yüzde 26,42'ye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre üretici enflasyonu aylık yüzde 5,24 artarken, yıllık ise 46,31 olarak gerçekleşti. ÜFE'deki söz konusu artış ise 2002 yılından bu yana ki en yüksek seviyesinde.

Ekim ayında enflasyon ise aylık 2,39 artarken, yıllık yüzde 19,89'a yükseldi. Böylece üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makas yüzde 26,42'ye çıktı.

ÜFE, ekimde bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 37,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 36,20 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53,37, su temininde yüzde 32,40 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine bakıldığında; ara malında yüzde 53,20, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,13, dayanıksız tüketim malında yüzde 31,47, enerjide yüzde 72,63, sermaye malında yüzde 26,72 arttı.