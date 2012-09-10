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Yaşam

Kaşıbeyaz'da silahlı kavga : 1 ölü 2 yaralı

Çatışma Bakırköy Florya Kaşıbeyaz restoranda saat 18.00 sıralarında meydana geldi

10 Eylül 2012 00:05

Enver Erdoğan,Cüneyt Bulum,Ayhan Soylu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha restorana gelerek yemek yedi. Yemek sırasında ismi öğrenilemeyen bir kişi restorandan ayrıldı. Ortak oldukları öğrenilen 3 kişiden Enver Erdoğan, belindeki silahını çıkararak Bulum ve Soylu’ya ateş açtı. Erdoğan daha sonra silahı başına dayayarak intihar etti. Bulum olay yerinde hayatını kaybederken Soylu Yeşilköy’deki İnternational Hospital’e Erdoğan ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ağır yaralı olarak kaldırıldı.

 

Diğer konuklar kaçarak kurtuldu

 

Silahlı saldırı sırasında restoranda yemek yiyen diğer konuklarda kaçarak kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı. Erdoğan ve Soylu’nun hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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