Kasetin mucidi Lou Ottens yaşamını yitirdi

Müzik dünyasının gelişmesi ve teknolojik olarak büyümesinin en büyük adımlarından biri olan kasetlerin mucidi Lou Ottens, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Ottens'in Philips ve Sony'nin kompakt diski oluşturmasında da büyük pay sahibi.

Dijitalleşen müzik sektörü ile pek fazla kullanılmayan kasetler, özellikle 90'lı yıllarda çok tercih ediliyordu. Müzik dinleme alışkanlıklarını çok kolay hale getirmişti.

1960'lı yılların başında çalışmaya başlayan Ottens, o dönemde müzik dinlemek için yüksek kaliteli ses sağlayan, ancak çok hantal ve pahalı olan büyük makaradan makaraya bantlara bir karşılık olarak kaset teknolojisini geliştirmeye başladı. İlk başta kendisine rehberlik etmesi adına cebine sığabilecek boyutta ahşap bir prototip geliştiren Ottens, Philips'le anlaşarak 1963 yılında ilk "kompakt kaseti" tanıttı.

Ottens'in geliştirdiği bu teknoloji, günümüzdeki müzik kültürünün oluşmasını sağlayan en önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Müzik dinlemeyi pahalı ve her yerden erişilemeyen bir teknolojiden çıkaran Ottens, aynı zamanda oynatma listelerinin de çıkmasına ön ayak oldu.