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Yaşam

Kasabın satırla kovaladığı hırsızdan polisi şaşırtan savunma

Antalya'da bir bir hırsız girdiği apartmanda, elindeki satırla kendisini durduran kasaptan şikayetçi oldu

02 Ocak 2015 13:09

Antalya’da hırsızlık için girdiği apartmanda, elindeki satırla kendisini durduran kasaptan şikayetçi olan 32 yaşındaki Cem K., polise "Onu da gözaltına alın. Ben onun üç kuruşluk malına, o benim canıma kast etti" dedi.

Olay, Kepez İlçesi Zafer Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde Özdoğan Apartmanı’nın Bodrum katına giren Cem K., açıktaki bazı eşyaları almaya başladı. Gürültü üzerine aşağı inen apartman yöneticisi, şüpheliyi görüp polise ve bina sakinlerine haberverdi. Apartman altında kasap dükkanı işleten Tahir Çördük ise eline aldığı satırla sıkıştırdığı Cem K.’nın kaçmasına izin vermedi. Cem K., kısa sürede gelen polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınırken kendisini satırla durduran Tahir Çördük’e tepki gösteren şüpheli Cem K. polise, "Ben üç kuruşluk malına kast etmişim, o bana balta çekiyor. O bana balta çekemez. Benim hayatıma kast edemez. Gereğini yapacaksınız. O da gelecek. Onu da gözaltına alın" dedi.

Kasap Tahir Çördük ise sadece kendisini savunduğunu söyledi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı olan Cem K., ifadesi alınmak üzere Sanayi Polis Merkezine götürüldü.

 

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