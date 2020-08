Kasabian'ın solisti Tom Meighan'ın gruptan ayrıldığı açıklandı

T24 Dış Haberler

Britanyalı rock grubu Kasabian'ın solisti Tom Meighan'ın "kişisel problemler" gerekçesiyle gruptan ayrıldığı duyuruldu.

Grubun Twitter hesabından yapılan açıklamada Meighan'ın gruptan ayrılıp "hayatını düzene sokmaya çalışacağı" belirtildi.

Açıklamada kararın ortak alındığı açıklamadı.

Kasabian'ın açıklamasından sonra grubun hayranları sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaşırken, bazıları da grubun bir sonraki adımının ne olacağını sorguladı.

1997'de Leicester'da kurulan Kasabian şu ana kadar 6 stüdyo albümü çıkardı: Kasabian (2004), Empire (2006), West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), Velociraptor! (2011), 48:13 (2014), and For Crying Out Loud (2017).