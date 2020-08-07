Kaş'ta imara açılan arazi Erdoğan’ın eski iş ortağının şirketine devredilmiş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve lüks otel ve villaların bulunduğu bölgede çıkan yangınla gündeme gelen doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda kişiye özel imar planıyla yapılaşmaya açılan 119 bin metrekarelik arazinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortağının şirketine devredildiği ortaya çıktı.
Odatv'den Yusuf Yavuz'un haberine göre Kaş ilçe merkezi ile İnceboğaz Plajı arasında yer alan zeytinlik vasfındaki arazi, 2007 yılında aralarında Cihan Kamer’in de yer aldığı Erdoğan’a yakın iş insanları tarafından satın alınmış, daha sonra ise imara açılması çalışma başlamıştı.
2011’de eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan’ın üzerine kaydedilen 30 milyon Euro'luk arazi, 5 Şubat 2016’da ise Erdoğan’ın eski iş ortağı Ergun Bodur’un şirketi olan Kösdağ Ambalaj’a devredildi. 2014 yılında ‘zeytinlik’ vasfı değiştirilerek ‘tarla’ olarak tapuya kaydettirilen arazi, geçtiğimiz Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca askıya çıkarılan planda ise Çukurbağ Yarımadası’nda ‘Ekolojik Turizm’ vasfı verilerek yapılaşmaya açılan iki büyük parselden biri oldu. Çukurbağ Yarımadası’nda imara açılan diğer parselin ise CHP eski lideri Deniz Baykal’ın da 16 bin metrekarelik hissesinin yer aldığı arazi olduğu iddia edilmişti.
Antalya’nın Kaş ilçesinde yer alan Çukurbağ Yarımadası, geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangınla ülke gündemine gelmişti. Özel mülk olan makilik ve zeytinlik arazide çıkan yangın, bölgenin imara açılacağı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak Çukurbağ Yarımadası’nın batı ucu zaten 1980’lerin ortalarından itibaren imara açılmış ve betonlaşmaya başlamıştı. Yanan araziler olmasa da yarımadada iki ayrı parsel bu endişelerin ardından onaylanan imar planıyla yapılaşmaya açıldı.
'Ekolojik turizm' vasfıyla imara açıldı
Üçüncü Derece Doğal Sit Alanı olan Çukurbağ Yarımadası’nın bu vasfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Aralık 2018’de ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ olarak değiştirildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 9 Haziran 2020 tarihinde ise Çukurbağ Yarımadası ile Limanağzı bölgelerini kapsayan korunan alanlarla ilgili yeni imar planını askıya çıkardı. Hazırlanan planın Çukurbağ Yarımadası’nı kapsayan kısmında ‘Ekolojik Turizm’ vasfı verilerek imara açılan iki ayrı parselden biri yarımadanın doğu ucunda yer alan 46/48 ada parsel numaralı 119 bin metrekarelik araziydi.
TIKLAYIN - Odatv yazarı Yavuz: Antalya’da imara açılan parsellerden biri iktidara yakın iş adamlarına, diğerinin üçte biri eski CHP lideri Deniz Baykal’a ait