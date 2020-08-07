Kaş'ta imara açılan arazi Erdoğan’ın eski iş ortağının şirketine devredilmiş

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan ve lüks otel ve villaların bulunduğu bölgede çıkan yangınla gündeme gelen doğal sit alanı statüsündeki Çukurbağ Yarımadası’nda kişiye özel imar planıyla yapılaşmaya açılan 119 bin metrekarelik arazinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eski iş ortağının şirketine devredildiği ortaya çıktı.

Odatv'den Yusuf Yavuz'un haberine göre Kaş ilçe merkezi ile İnceboğaz Plajı arasında yer alan zeytinlik vasfındaki arazi, 2007 yılında aralarında Cihan Kamer’in de yer aldığı Erdoğan’a yakın iş insanları tarafından satın alınmış, daha sonra ise imara açılması çalışma başlamıştı.

2011’de eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan’ın oğlu Selim Doğan’ın üzerine kaydedilen 30 milyon Euro'luk arazi, 5 Şubat 2016’da ise Erdoğan’ın eski iş ortağı Ergun Bodur’un şirketi olan Kösdağ Ambalaj’a devredildi. 2014 yılında ‘zeytinlik’ vasfı değiştirilerek ‘tarla’ olarak tapuya kaydettirilen arazi, geçtiğimiz Haziran ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca askıya çıkarılan planda ise Çukurbağ Yarımadası’nda ‘Ekolojik Turizm’ vasfı verilerek yapılaşmaya açılan iki büyük parselden biri oldu. Çukurbağ Yarımadası’nda imara açılan diğer parselin ise CHP eski lideri Deniz Baykal’ın da 16 bin metrekarelik hissesinin yer aldığı arazi olduğu iddia edilmişti.