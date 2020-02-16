Kartondan Trump'la diyalize girmeye çalıştı; kabul edilmeyince tedaviyi reddetti

ABD’nin Florida eyaletinde haftada üç gün diyalize giren böbrek hastası Nelson Gibson’a kartondan bir Donald Trump'ı yanında taşıma konusunda ısrarcı oldu. Hastane kartondan Trump'a izin vermeyince Gibson tedaviyi reddetti.

Washington Post'ta yer alan habere göre, bir diyaliz merkezine düzenli olarak tedavi amacıyla gitmesi gereken Gibson, 'manevi destek' için yanında gerçek insan boyunda Trump maketi götürdü. Gibson ikinci götürüşünde hastane yönetimi tarafından engellendi. Gibson, " Ailem, üç buçuk saat süren işlem sırasında yanımda olamıyor o nedenle destek için Trump’ın fotoğrafını götürüyordum. Kimse bir şey demedi. Sonra küçük boyutta maket götürmeye başladım. Sanki yanımda refakatçim var hissi veriyordu" dedi.

Gibson, hastane yönetiminin kendisine "Seçim kampanyası yapmanın yeri değil" dediğini anlattı.

Gibson ailesi, tedaviye bu merkezde devam etmemeyi düşünebileceklerini söyledi.