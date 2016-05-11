Karting pistinde yaşamını yitiren genç kadının ailesine 533 bin TL tazminat

Adapazarın'da karting pistindeki kazada can veren üniversite öğrencisi Tuğba Erdoğan'ın ailesinin açtığı tazminat davasında, mahkeme heyeti sorumluların 533 bin TL ödemesine karar verdi

Habertürk’te yer alan habere göre, pist işletmecileri ile go-kart aracını yurt dışından ithal eden firmayı kusurlu bulan mahkeme heyeti, üniversiteli Tuğba'nın babası Süleyman Erdoğan'a 150 bin, annesi Zehra Erdoğan'a 150 bin, kardeşleri Büşra ve Murat'a 50'şer bin TL manevi, anne ve baba içinde 133 bin lira maddi olmak üzere toplam 533 bin lira tazminat ödemesi kararına hükmetti.

Ne olmuştu?

Adapazarı ilçesi Karasu Çevre Yolu üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde bulunan otoparkta 7 Şubat 2013 tarihinde Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Tuğba Erdoğan go-kart pistinde kaşkolunun karting aracının aksına dolanması sonucu başı koparak feci şekilde can verdi.

Hapis cezası adli para cezasına çevrildi

Mahkeme bilirkişi raporlarını da dikkate alarak işletmecisi iki kardeşe 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi. İki sanığın cezasını daha sonra 2 yıl 6 aya düşüren mahkeme, sanık kardeşlerin ekonomik durumunu göz önüne alarak hapis cezasını 24 ay taksitle ödemek kaydıyla 18 bin 200'er lira adli para cezasına çevirdi.