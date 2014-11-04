Karting pistinde kafası koptu, sorumlular 24 taksitte 18 bin TL'ye mahkûm oldu!

Adapazarı'nda geçen yıl Şubat ayında bir alışveriş merkezi yanındaki go-kart pistinde meydana gelen ve üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Tuğba Erdoğan'ın başının koparak öldüğü kazayla ilgili dava 6'şar yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan işletmeci Yunus ve Ömer Malkoç kardeşler 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, daha sonra bu cezayı 18 bin 200'er lira para cezasına çevirdi. Sanıkların bu parayı da 24 taksitle ödemesine hükmeden mahkeme, belediye görevlilerinin ise beraatine karar verdi.

Atkısı bindiği araca sarıldı

DHA'nın haberine göre, geçen yıl Şubat ayında, sözlüsü ve arkadaşlarıyla birlikte çevreyolundaki bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan go-kart pistine gelen Sakarya Üniversitesi öğrencisi Tuğba Erdoğan, bindiği go-kart aracına atkısının sarılması nedeniyle başı koparak yaşamını yitirmişti.



'Yeterli önlem alınmadı'

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, Tuğba Erdoğan'ın ölümünde, bilirkişi raporuna göre piste go-karta bineceklere yönelik bir uyarı tabelası olmadığı gibi işletmecilerin de yeterli önlem almadığı belirlendi.

Olay sırasında da piste bulunan işletmeci Yunus ve Ömer Malkoç kardeşlerin, Tuğba Erdoğan'ın ölümünde asli kusurlu oldukları belirtildi. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada, ayrıca go-kart pistinin yeterliliği konusunda belge istemediği gerekçesiyle Adapazarı Belediyesi de tali kusurlu bulundu.

'Kaza öncesi kendisini uyardım'

İddianamede, işletmeci iki kardeş hakkında genç kızın üzerinde atkısı olduğu halde go-kart aracına binmesine izin vererek, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla, 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sakarya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün karara çıkan davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan pistin işletmecisi Yunus Malkoç ve kardeşi Ömer Malkoç ile tarafların avukatları katıldı.

Yaşamını yitiren üniversiteli Tuğba Erdoğan'ın ailesinin avukatı ölümün ihmal yüzünden meydana geldiğini belirterek go-kart işletmecisi iki kardeşin en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kaza sırasında go-kart pistinde bulunan Ömer Malkoç ifadesinde "Kaza öncesinde kendisini uyardım. Ancak talihsiz bir kaza. Dünyada böyle bir kaza olmadı. Ancak kazayı engellemek gibi bir şansımız yoktu" dedi.

Pistin işletmesi için ruhsat sahibi olan Yunus Malkoç ise iş yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını iddia ederek, suçsuz olduğunu ve beraatini istedi.

Mahkeme bilirkişi raporlarını da dikkate alarak işletmecisi iki kardeşe 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi. İki sanığın cezasını daha sonra 2 yıl 6 aya düşüren mahkeme, sanık kardeşlerin ekonomik durumunu göz önüne alarak hapis cezasını 24 ay taksitle ödemek kaydıyla 18 bin 200'er lira adli para cezasına çevirdi.

Mahkeme, davada yargılanan Adapazarı Belediyesi'nin 3 görevlisi hakkında beraat kararı verdi.