Kartı sıkışınca ATM'yi zincirledi

Sivas’ta para çekmek için gittiği ATM'de kartı sıkışan Kemal Ceran (55), banka görevlilerini aradı. Ceran, uzun süre kimsenin gelmemesi üzerine kartının başkaları tarafından alınmaması için ATM kabinini zincir ve asma kilit ile kilitledi. Polis ve banka görevlilerinin gelmesiyle kilidi açan Ceran, banka görevlilerine tepki gösterdi.



Ahi Emir Caddesi'nde bir bankaya ait ATM’ye giden emekli Kemal Ceran, para çekmek isterken kartı il genelindeki sistem sorunu nedeniyle cihazın giriş yerine sıkıştı. Uzun süre uğraşmasına rağmen kartı çıkaramayan Ceran, bankayı arayarak görevlilerden yardım istedi. Bir süre ATM yanında bekleyen Ceran, görevlilerinin, sistemdeki arıza nedeni ile yardım edemeyeceklerini söylemesi üzerine yakındaki nalburdan aldığı zincir ve asma kilit ile ATM kabinini kilitledi. ATM'nin kapısını kilitledikten sonra üzerine telefon numarasını da yazan Ceran, oradan ayrıldı.



ATM'nin kilitli olduğu yönünde ihbar alan banka görevlileri geldiklerinde burasını kilidi görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, ATM üzerine kağıt ile iliştirilen telefon numarasını arayarak Kemal Ceran'ı çağırdı. Kısa sürede gelen Ceran, aramasına rağmen kendisine yardımcı olmayan banka görevlilerine tepki gösterdi.

Yanındaki anahtar ile kilidi açan Ceran, görevlilerin içeriye girmesini sağladı. Kartının çalınmaması için, böyle bir yola başvurmak zorunda kaldığını anlatan Kemal Ceran, “Görevliler gelmeyince bir süre bekledim. Gelen- giden olmayınca çareyi kabini kilitlemekte bulldum. Üzerine de telefon numaramı bıraktım” diye konuştu. Banka görevlilerinin şikayetçi olmadığı Ceran, polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.