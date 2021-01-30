Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı

Edinilen bilgiye göre, tatil için İstanbul'dan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen 5 kişi snowboard yaptıkları sırada pistlerden çıkarak kayboldu. Geri dönüş yolunu bulamayan tatilciler, cep telefonlarıyla jandarmayı arayarak ve çam ağaçlarında bulunan "acil çağrı" butonlarına basarak bölgede görev yapan jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Acil çağrı butonuna Ramazanbeyderesi mevkiinden basıldığını tespit eden Jandarma Arama Kurtarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Tatilcilerin kaybolduğu mevkiye giden JAK ekibi kaybolan 5 tatilciye ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen tatilciler jandarmaya ait araçlarla kaldıkları otele bırakıldı.

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 120 santimetreye ulaştı.Bolu'da, geçtiğimiz hafta başlayan ve son 3 gün şiddetini artırarak yağan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan oteller 25 Aralık'ta sezonu açtı.

Kayak sezonunda 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayakseverlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya, bu sene Avrupa'ya gidemeyen tatilcilerin ilk tercihlerinden birisi haline geldi. (İHA)