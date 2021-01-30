T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi jandarma ekipleri kurtardı

30 Ocak 2021 00:02

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde snowboard yaparken pistten çıkarak kaybolan 5 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

ETİKETLER

RamazanbeyderesiRamazanbeyderesi mevkiisnowboardKartalkayaKartalkaya Kayak MerkeziKartalkaya jandarma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24