Kartal'da 7. Atatürk Kupası Satranç Turnuvası heyecanı yaşandı

İSTANBUL, (DHA) - Kartal Belediyesi, Atatürk`ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde \'Kartal Belediyesi 2018 Atatürk Kupası Satranç Turnuvası\' düzenledi.

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu’nun işbirliğinde gerçekleşen turnuva, Kartal Belediyesi Hizmet Binası’nda yer alan fuaye alanında gerçekleşti. 17 Kasım’da başlayan turnuvaların final müsabakası 18 Kasım’da yapıldı. Turnuvanın kazananları ödüllerini alırken büyük mutluluk yaşadı.

“SATRANÇ OYNAMAK DERSLERİMDE BAŞARILI OLMAMI SAĞLIYOR”

10 yaşındaki Deniz Dalgıç, “Satranç derslerimde düşünmeme ve aklımı kullanmama yarıyor” diye konuşurken, 5 yaşından beri satranç oynayan Arda Tufan, satranç oynarken çok eğlendiğini ve satrancın derslerine katkı sağladığını kaydetti. Tufan, satrancın özellikle Matematik dersini daha iyi anlamasını sağladığını da sözlerine ekledi.

Ödül kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren 12 yaşındaki Rosalin Derin, 6 yaşından itibaren satranç oynadığını söyledi. Derin, “Bütün derslerimde satranç sayesinde başarılı oluyorum. Satrancı seviyorum” şeklinde konuştu.