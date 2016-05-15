Kartal şampiyonluk için sahada, Fenerbahçe beklemede

Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun şampiyonu bu akşam oynanacak maçlardan sonra belli olabilir. 76 puanlı lider Beşiktaş, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadeleden 1 puan alması durumunda Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunu şampiyonlukla kapatacak.

Beşiktaş ve Osmanlıspor karşılaşmasında iki takım 11'leri şöyle;

Beşiktaş; Tolga, İsmail, Tosic, Marcelo, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Sosa, Mario Gomez.

Osmanlıspor; Ahmet, Pintos, Szukala, Uğur, Muhammed, Musa, Mehmet, Lawal, Ndiaye, Delarge, Rusescu.

Karşılaşmanın önemli anları

Karşılaşma Osmanlısporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

2. dakikada Andreas Beck'in sağ kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Mario Gomez'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

7. dakikada Ricardo Quaresma'nın Musa Çağıran'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Tiago Pinto geçiyor. Tiago Pinto'nun ortası ile altıpasa yakın bir noktada bomboş pozisyonda buluşan Musa Çağıran'ın kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

13. dakikada kazanılan köşe vuruşunu Ricardo Quaresma, Gökhan Töre ile paslaşarak kullanıyor. Tople tekrar buluşan Ricardo Quaresma'nın ortası ile arka direkte buluşan Mario Gomez, topu kafayla takım arkadaşlarına indirmek istiyor ancak araya giren Lukasz Szukala tehlikeyi uzaklaştırıyor.

14. dakikada Gökhan Töre'nin pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Jose Sosa'nın yerden çektiği şut az farkla kalenin solundan dışarı çıkıyor.



21. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Gökhan Töre geçiyor. Gökhan Töre'nin ortasına arka direkte iyi yükselen Marcelo Guedes'in kafa vuruşunda top kaleci Ahmet Şahin'in sağından ağlarla buluşuyor.



24. dakikada Marcelo Guedes'in attığı golle farkı 2'ye çıkarıyor. Mehmet Güven'den dönen topla ceza sahasının hemen içerisinde buluşan Marcelo Guedes'in gelişine yerden çektiği şut kaleci Ahmet Şahin'in solundan ağlarla buluşuyor.

30. dakikada Oğuzhan'ın yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Jose Sosa'nın çektiği şut üst direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.



35. dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına Tiago Pinto geçiyor. Tiago Pinto'nun ortası kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

41. dakikada topla buluşan Ricardo Quaresma, kaleci Ahmet Şahin'in ileride olduğunu görüp rabona vuruşu ile şansını deniyor ancak üst direğe çarpan top oyun alanının dışına çıkıyor.

İlk yarı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Beşiktaş, Mario Gomez'in attığı golle skoru 3-0 yapıyor. Ricardo Quaresma'nın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Mario Gomez, Uğur Demirok'tan sıyrıldıktan sonra yerden şutunu çekiyor, top kaleci Ahmet Şahin'in sağından ağlarla buluşuyor.

52. dakikada ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Raheem Lawal'ın çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.



74. dakikada Webo, Osmanlıspor'un golünü kaydetti ve skor 3-1 oldu.



Beşiktaş, Osmanlıspor'u 3-1 yendi ve 2015-2016 sezonurda şampiyon oldu.



Fenerbahçe rakibinin yenilmesini bekleyecek

Lider Beşiktaş'ın 70 puanlı takipçisi Fenerbahçe ise Gençlerbirliği maçını kazanıp, rakibinin yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe ve Gençlerbirliği mücadelesinde ise takımlar sahaya şu 11'lerle çıkacak;



Fenerbahçe: Fabiano, Gökhan, Ba, Kadlec, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Volkan Şen, Fernandao, Robin van Persie



Gençlerbirliği: Ferhat, Ahmet Oğuz, Kulusic, Ahmet Çalık, Uğur, Selçuk Şahin, Palitsevich, Djalma, Landel, İrfan Can, Serdar.

Karşılaşmanın önemli anları

Hakem Alper Ulusoy'un düdüğü ile müsabakaya başlayan taraf Fenerbahçe oluyor.

4. dakikada savunmadan gönderilen uzun topa hareketlenen Serdar Gürler sağ kanatta topla buluşuyor ancak tecrübeli oyuncunun pozisyonu ofsayt.

15. dakikada ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan çift vuruşta Volkan Şen ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

17. dakikada Volkan Şen ceza yayı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

19. dakikada kullanılan serbest vuruşta Robin Van Persie doğrudan kaleyi düşünüyor ancak bu top kalenin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Uğur Çiftçi yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fabiano Ribeiro uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

32. dakikada topla buluşan Fernandao ceza sahasına giriyor ve son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru açmak istiyor. Savunmadan seken top ceza sahası içi sol çaprazında Volkan Şen'in önünde kalıyor. Volkan'ın vuruşunda top savunmadan sekerek Fernandao'nun önünde kalıyor. Fernandao'nun pasında ceza yayı gerisinde Alper'in şutunda top savunmadan sekerek altıpas sol çaprazında Van Persie'nin önünde kalıyor. Robin Van Persie son vuruşu yapmak istiyor ancak savunma bir kez daha gole engel oluyor.

38. dakikada Fenerbahçe, Robin Van Persie'nin golü ile öne geçiyor! Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ali'nin pası ile topla buluşan Alper Potuk son çizgide iki rakibini geçerek ceza sahasına giriyor ve pasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Robin Van Persie kayarak yerden vuruşunu yapıyor ve topu kalenin ortasından filelerle buluşturuyor.

İlk yarı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Selçuk Şahin doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Fabiano Ribeiro bu topu iki hamlede kontrol ediyor.

56. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunmada Michal Kadlec bu topu kafa ile karşılıyor.

61. dakikada Serdar Gürler'in golüyle karşılaşmada Gençlerbirliği 1-1'lik eşitliği yakaladı.

75. dakikada van Persie, Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü attı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.