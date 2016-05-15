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Spor

Beşiktaş taraftarınden erken şampiyonluk kutlaması

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala, bir puan aldığı taktirde şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı taraftarlar Çarşı ve etrafında toplandı

15 Mayıs 2016 19:58

Ligin bitimine iki hafta kala Fenerbahçe’nin 6 puan önünde bulunan Beşiktaş’ın taraftarları, Osmanlıspor maçı öncesi Beşiktaş Çarşı’da kutlama yaptı.

Beşiktaş’ın Osmanlıspor ile saat 19.00’da oynayacağı maçtan saatler önce Beşiktaşlı yüzlerce taraftar, Beşiktaş Çarşı ve çevresinde toplandı. Taraftarlar, ellerinde meşaleler ve Beşiktaş bayraklarıyla, Dolmabahçe Caddesi, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydan ve Spor Caddesi’nde turladı. Çok sayıda taraftar da araçlarıyla Beşiktaş Meydan ve stat çevresinde bayraklarıyla kutlamalara katıldı.

 

Nikâhtan önce kutlama

 

Saatler ilerledikçe sayıları artan taraftarlar, Beşiktaş Caddesi’ne çıkarak trafiği kapattı. Kalabalığın arasından geçmeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı.


Bu sırada araçlardan birinde bulunan gelin ve damat aracın açık olan tavanından çıkarak taraftarlara karşılık verdi. Bir süre taraftarlarla birlikte slogan atan ve kutlamalara eşlik eden gelin ile damadın bulunduğu araç daha sonra uzaklaştı.



Taraftarların Beşiktaş caddesini trafiğe kapatması nedeniyle Barbaros Bulvarı’ndan stat yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin tamamen durması üzerine taraftarların bulunduğu bölüme gelen çevik kuvvet ekipleri yolu trafiğe açtı. Taraftarların Beşiktaş ve Dolmabahçe caddesinde oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

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