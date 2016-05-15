Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmek için sahada

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Arena'da Osmanlıspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, 1 puan alması hâlinde şampiyonluk turu atacak.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren siyah beyazlılar, 33. haftada Osmanlıspor ile karşılaşacak. Saat 19:00'da başlayacak zorlu maçı Cüneyt Çakır yönetecek.

Mücadeleden 1 puan çıkarması hâlinde şampiyonluğunu ilan edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş neredeyse her antrenman sonrası oyuncuları ile yaptığı toplantıda şampiyonluğun henüz kazanılmadığını, bu nedenle Osmanlıspor maçına yüksek konsantrasyon ile çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı.

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Tolga, İsmail, Tosic, Marcelo, Beck, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Gökhan Töre, Sosa, Mario Gomez

7 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen siyah beyazlı taraftarlar, biletlere yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletleri satışa kısa süre içinde tükendi.

Geride kalan 32 haftada 49 puan toplayarak 5. sıraya yerleşen Osmanlıspor'da kart cezalısı Numan Çürüksu ve Advija Vrsajevic ile kaleci Hakan Arıkan maçta görev yapamayacak.