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Spor

Beşiktaş karıştı; Fikret Orman kongre üyesine yumruk attı!

Kavga, üye aidatları yüzünden çıktı

14 Mayıs 2016 21:13

Beşiktaş'ın mali kongresinde üye aidatları yüzünden çıkan kavganın ardından ortalık karıştı. İsmail Tugay Güzel isimli bir kongre üyesinin başkan ve yönetim aleyhine sarf ettiği sözlerin ardından bir anda salonda tartışma başladı. Başkan Fikret Orman’ın Güzel’e yumruk attığı görüntülendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kongre üyeleri kadar özellikle Metin Albayrak başta olmak üzere Güzel'in konuşmasına müdahale ederek kürsüden indirdiler. İsmail Güzel'in dışarı alınmasının ardından arka bölümde Başkan Orman'ın ve yöneticilerin de karıştığı büyük bir arbede yaşandı.

Bu arbede esnasında Başkan Fikret Orman'ın İsmail Güzel'e yumruk attığı görüldü. Bu yumruktan sonra yere düşen Güzel, Başkan Orman'a saldırmaya kalkınca araya giren bir çok kişi olayı yatıştırmak için çaba gösterdi. Güzel’in salon dışına çıkartılmasından sonra Başkan Orman tekrar yönetim masasına oturdu ve kongreye devam etti.

Oldukça gerilen kongrede taraflar birbirlerini karşılıklı suçlamaya devam ederken günün sonunda kürsüye çıkan Başkan Orman üyelere teşekkür konuşması yaptı.

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