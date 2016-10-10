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Yaşam

Kartal-Pendik metro hattında seferler başladı

Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının hizmete girmesiyle istasyon sayısı 19'a ulaştı

10 Ekim 2016 11:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "2019'da 400 Kilometreden Fazla Metro Ağı" hedefi kapsamında yapılan 4,5 kilometrelik Kartal-Pendik-Tavşantepe hattı hizmete girdi. Saat 06.00'da hatta seferler başladı.

İhalesi 6 Mart 2013'de gerçekleştirilen çift hatlı metro, Yakacık (Adnan Kahveci), Pendik ve Kaynarca (Tavşantepe) olmak üzere 3 istasyondan oluşuyor. Metro hattının tüm istasyonlarında yürüyen merdivenli giriş çıkışlar ile engelliler için asansörler bulunuyor. D-100 Karayolu güzergahındaki tüm istasyonlarda, kuzey ve güney taraflarda giriş çıkışlar ve bunlar arasında alt geçitler yer alıyor.

Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının hizmete girmesiyle Kadıköy-Tavşantepe arasındaki hat uzunluğu 26,2 kilometreye, istasyon sayısı 19'a ulaştı. Kadıköy-Tavşantepe arasında yolculuk süresi 38,5 dakika olacak.

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