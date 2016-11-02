T24 LogoT24 Logo
Spor

Kartal kasasını da dolduruyor

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi Beşiktaş'ın üst tura çıkması durumunda geliri 30 milyon Euro'yu bulacak

02 Kasım 2016 11:40

Napoli beraberliğiyle birlikte 500 bin Euro’yu daha kasasına koyan Beşiktaş, toplamda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sadece topladığı 6 puan için 3 milyon Euro kazandı. Ayak bastı ve reklam gelirleriyle kazanç katlanıyor.

Sadece grup aşamasında 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 3 milyon Euro kazanan Siyah-Beyazlılar, ayak bastı parası olarak da 12 milyon Euro almıştı.

Gruptan çıkma konusunda hayli iddialı olan Kartal eğer adını ikinci tura yazdırırsa 5.5 milyon Euro’yu daha kasasına koyacak.

Ayrıca Türkiye’den gruplara katılan tek takım olması itibariyle yayın gelirleri pastasını da tek başına alacak olan Beşiktaş’ın elde edeceği gelir 30 milyon Euro’yu bulabilir. Kartal kazanmaya devam ettikçe UEFA’dan alacağı para daha da artacak.

ETİKETLER

BeşiktaşŞampiyonlar LigiNapoliUEFA

İlgili Haberler

Beşiktaş liderlik fırsatını tepti: 1-1

Beşiktaş, İtalya'da 3-2 mağlup ettiği Napoli'yle Quaresma ve Hamsik'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak, grubunda liderliğe yükselme şansını yakalayamadı

Beşiktaş-Napoli maçına yazarlar ne dedi?

Spor yazarlarının ortak görüşü maçın hakemi Mark Clattenburg'un mükemmel yönetimi oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24