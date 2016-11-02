Kartal kasasını da dolduruyor

Napoli beraberliğiyle birlikte 500 bin Euro’yu daha kasasına koyan Beşiktaş, toplamda 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sadece topladığı 6 puan için 3 milyon Euro kazandı. Ayak bastı ve reklam gelirleriyle kazanç katlanıyor.

Sadece grup aşamasında 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 3 milyon Euro kazanan Siyah-Beyazlılar, ayak bastı parası olarak da 12 milyon Euro almıştı.



Gruptan çıkma konusunda hayli iddialı olan Kartal eğer adını ikinci tura yazdırırsa 5.5 milyon Euro’yu daha kasasına koyacak.



Ayrıca Türkiye’den gruplara katılan tek takım olması itibariyle yayın gelirleri pastasını da tek başına alacak olan Beşiktaş’ın elde edeceği gelir 30 milyon Euro’yu bulabilir. Kartal kazanmaya devam ettikçe UEFA’dan alacağı para daha da artacak.