Kartal Gölü kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Kartal Gölü, kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 6 dekarlık alana sahip gölde Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, "Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir. İlk kez böyle bir olayı yaşıyoruz." dedi.

Kaş sınırları içinde bulunan Kartal Gölü ile gölü besleyen su kaynağı, kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu yıl bölgeye yağan karın azlığı, Kartal Gölü'nü de etkiledi. 5 dekarlık alanı kuruyan yaklaşık 1 dekarlık bölümünde su kalan gölün çevresindeki doğa olumsuz etkilendi.

"Kartal Göl, ilk kez kurudu"

Gölün bulunduğu Sinekçi bölgesinin bağlı olduğu Kemer Mahallesi Muhtarı Ramazan Çatılı, kuraklık hakkında şunları söyledi:

"Yüzyıllardır bölgeye hayat veren, güzellik katan Kartal Göl, ilk kez kurudu. Etrafındaki yeşil örtü yok oldu. Önümüzdeki 30-40 günde yeterli yağmur yağmazsa, göl tamamıyla kuruyabilir. İlk kez böyle bir olayı yaşıyoruz. Umudumuz önümüzdeki kış yağacak karda."

Batı Antalya'nın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın güneybatısında 2 bin 500 rakımdaki Kartal Gölü, geçen günlerde kuruyan İkiz Göller'le aynı yükseklikte bulunuyor. Gömbe Yaylası'nın da güneybatısında yer alan, etrafı geniş arazilerle kaplı yaklaşık 6 dekarlık su alanı olan Kartal Gölü, geçmişte soğuk suyuyla biliniyordu. (DHA)