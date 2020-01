Kartal Avcısı, Yıldızsız Rüyalar, İstanbul Boğazı'nın Koruyucuları; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali, bugün sona eriyor. Son olarak "Kartal Avcısı", "Yıldızsız Rüyalar" ve "İstanbul Boğazı’nın Koruyucuları"nın da aralarında bulunduğu 10 filmin sinemaseverlerle buluşacağı festival, Şinasi Sahnesi’ndeki ödül töreniyle son bulacak.

Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Onur Ünlü’nün jüri başkanlığında Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşuyor.

Büyülü Fener Salon 1’de yapılacak gösterimler şöyle:

11:30 - Kartal Avcısı/The Eagle Huntress 2016 Otto Bell 87’

14:00 - Yıldızsız Rüyalar/ Rohaye Dame Sobh / Starless Dreams 2016 Mehrdad Oskouei 76’

16:30 - Gençlik Başımda Duman / Hjartasteinn / Heartstone 2016 Guomundur Arnar Guomundsson 129’

19:00 - İz / Pokot/ Spoor 2017 Agnieszka Holland 128’

21:30 - Sessiz Bir Rüya / Chunmong / A Quiet Dream 2016 Zhang Lu 101

Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak gösterimler de şöyle:

11:30 - İstanbul Boğazı’nın Koruyucuları /Guardians Of The Strait 2017 Claire Jager 73’

14:00 - Annem ve Babam / My Father and My Mother 2016 Jiao Bo 88’

16:30 - Gerçek Mutluluk / Gleissendes Glück / Original Bliss 2016 Sven Taddicken 106’

19:00 - Mezuniyet / Le Concours / The Graduation 2016 Claire Simon 121’

21:30 - 90’larında Genç Bir Kız / Une Jeune Fille de 90 Ans A Young Girl in Her 90’s 2016 Valeria Bruni Tedeschi, Yann Coridian 85'

Bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile ‘Kadın Hakları İnsan Haklarıdır’ temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilip ödüllendirilecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda birincilik ödülü 20 bin, ikincilik ödülü 10 bin, üçüncülük ödülü 5 bin lira; Ulusal Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü 10 bin lira ikincilik ödülü 5 bin lira, üçüncülük ödülü ise 2 bin 500 lira olarak belirlendi.

Temalı Kısa Film Yarışmaları’nda birincilik ödülüne 10 bin lira, ikincilik ödülüne 5 bin lira, üçüncülük ödülüne 2 bin 500 TL destek verilecek.

Büyük ödül 50 bin lira

Bu sene ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden ‘En İyi Film Ödülü’nü alan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine de 10 bin lira verilecek.

Ulusal uzun metraj yarışma filmleri

‘Albüm’, (Mehmet Can Mertoğlu)

‘Babamın Kanatları’, (Kıvanç Sezer)

‘Genco’, (Ali Kemal Çınar)

‘Kaygı’, (Ceylan Özgün Özçelik)

‘Koca Dünya’, (Reha Erdem)

‘Martı’, (Erkan Tunç)

‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, (Seren Yüce)

‘Rüya’, (Derviş Zaim)

‘Siyah Karga’, (Tayfur Aydın)

‘Taş’, (Orhan Eskiköy)

‘Zer’, (Kazım Öz)

Kısa filmler

Arkhe, Batuhan Köksal

Asfalt, Süleyman Demirel

Babamdan Kalan, Abdülmelik Öcal

Beyoğlu Sineması, Ömer Ferhat Özmen

Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Alkım Özmen

Bağımlılık, Nazım Güveloğlu

Cemile’nin Takıntısı, Deniz Özden

Cinnah19, Can Koçak

Cumartesi Düşü, Alper Kızılboğa

Dumrakatak, Mert Edis

Evbark, Pınar Öğünç

Güney Kutbu, Emin Akpınar

Haşa, Gökhan Kaya

Hedef, Cemre Yılmaz

İki Parça, Murat Uğurlu

İp Koptu, Mehmet Selçuk Bilge

İt, Osman Yazıcı

Kapan, Korhan Günay

Karib, Kaan Atilla Taşkın

Kot Farkı, Ayris Alptekin

Kutu, Merve Çirişoğlu Çotur

Li Pey Nanê Xwe, Bilal Korkut

Mağrib, Ferhat Zengin, Bahadir Kapır

Mara, Ciwan Zengin, Meral Yeğin

Mavera, Vedat Oyan

Medi, Resul Sakınmaz

Mirov, Hasan İnce

Patates Olmasın, Melisa Üneri

Penaber, Ramazan Kılıç

Scrabble, Merve Gezen

Seneye, Hasan Gündüz

Subsuelo, Tuna Kaptan

Tavşan Kanı, Yağmur Altan

Tecahül-i Arif, Hasan Kalender

Yolcu, Cem Özay

Belgeseller

Ah, Yön. Mustafa Ünlü

Altıyüzseksenüç, Yön. Canberk Şimşek

Bademler, Yön. Caner Özarslan

Başka, Yön. Nesime Karateke

Biz Dünyaya Sığmadık, Yön. Hüsniye Vural

Gardırop, Yön. Haşim Sezgin Kılıç, Berkan Güler

Hermana, Yön. Enver Arcak

Işıklık, Yön. Burak Doğan

Kaz Otaran, Yön. Nurhan Özsoy Taşdemir

Kıllıt, Yön. Zeynep Altay

Kırmızı Kurdele, Yön. Haşim Sezgin Kılıç

Lüfer, Yön. Mert Gökalp

ManaMou İstanbul, Yön. Nihan Arısoy

Muhammed, Yön. Durmuş Bayram

Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği, Yön. Nedime Mahmure Vaizoğlu

Üçyüzbir, Yön. Alican Mansuroğlu

Vank’ın Çocukları, Yön. Nezahat Gündoğan