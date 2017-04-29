Kartal Avcısı, Yıldızsız Rüyalar, İstanbul Boğazı'nın Koruyucuları; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali, bugün sona eriyor. Son olarak "Kartal Avcısı", "Yıldızsız Rüyalar" ve "İstanbul Boğazı’nın Koruyucuları"nın da aralarında bulunduğu 10 filmin sinemaseverlerle buluşacağı festival, Şinasi Sahnesi’ndeki ödül töreniyle son bulacak.
Yarışmanın seçici kurulu bu yıl Onur Ünlü’nün jüri başkanlığında Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Olena Yershova ve Hasan Akbulut’tan oluşuyor.
Büyülü Fener Salon 1’de yapılacak gösterimler şöyle:
11:30 - Kartal Avcısı/The Eagle Huntress 2016 Otto Bell 87’
14:00 - Yıldızsız Rüyalar/ Rohaye Dame Sobh / Starless Dreams 2016 Mehrdad Oskouei 76’
16:30 - Gençlik Başımda Duman / Hjartasteinn / Heartstone 2016 Guomundur Arnar Guomundsson 129’
19:00 - İz / Pokot/ Spoor 2017 Agnieszka Holland 128’
21:30 - Sessiz Bir Rüya / Chunmong / A Quiet Dream 2016 Zhang Lu 101
Büyülü Fener Salon 2’de yapılacak gösterimler de şöyle:
11:30 - İstanbul Boğazı’nın Koruyucuları /Guardians Of The Strait 2017 Claire Jager 73’
14:00 - Annem ve Babam / My Father and My Mother 2016 Jiao Bo 88’
16:30 - Gerçek Mutluluk / Gleissendes Glück / Original Bliss 2016 Sven Taddicken 106’
19:00 - Mezuniyet / Le Concours / The Graduation 2016 Claire Simon 121’
21:30 - 90’larında Genç Bir Kız / Une Jeune Fille de 90 Ans A Young Girl in Her 90’s 2016 Valeria Bruni Tedeschi, Yann Coridian 85'
Bu yıl ilk defa kısa film yarışması dalında Ankara Uluslararası Film Festivali ve Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği iş birliği ile ‘Kadın Hakları İnsan Haklarıdır’ temalı ulusal kısa filmler ayrı bir kategoride değerlendirilip ödüllendirilecek.
Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda birincilik ödülü 20 bin, ikincilik ödülü 10 bin, üçüncülük ödülü 5 bin lira; Ulusal Kısa Film Yarışması’nda birincilik ödülü 10 bin lira ikincilik ödülü 5 bin lira, üçüncülük ödülü ise 2 bin 500 lira olarak belirlendi.
Temalı Kısa Film Yarışmaları’nda birincilik ödülüne 10 bin lira, ikincilik ödülüne 5 bin lira, üçüncülük ödülüne 2 bin 500 TL destek verilecek.
Büyük ödül 50 bin lira
Bu sene ulusal uzun film yarışmasında yer alacak filmlerden ‘En İyi Film Ödülü’nü alan filmin yapımcısına 50 bin lira, ilk filmlere verilen Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmenine de 10 bin lira verilecek.
Ulusal uzun metraj yarışma filmleri
‘Albüm’, (Mehmet Can Mertoğlu)
‘Babamın Kanatları’, (Kıvanç Sezer)
‘Genco’, (Ali Kemal Çınar)
‘Kaygı’, (Ceylan Özgün Özçelik)
‘Koca Dünya’, (Reha Erdem)
‘Martı’, (Erkan Tunç)
‘Rüzgârda Salınan Nilüfer’, (Seren Yüce)
‘Rüya’, (Derviş Zaim)
‘Siyah Karga’, (Tayfur Aydın)
‘Taş’, (Orhan Eskiköy)
‘Zer’, (Kazım Öz)
Kısa filmler
Arkhe, Batuhan Köksal
Asfalt, Süleyman Demirel
Babamdan Kalan, Abdülmelik Öcal
Beyoğlu Sineması, Ömer Ferhat Özmen
Bir İş Görüşmesi Hikayesi, Alkım Özmen
Bağımlılık, Nazım Güveloğlu
Cemile’nin Takıntısı, Deniz Özden
Cinnah19, Can Koçak
Cumartesi Düşü, Alper Kızılboğa
Dumrakatak, Mert Edis
Evbark, Pınar Öğünç
Güney Kutbu, Emin Akpınar
Haşa, Gökhan Kaya
Hedef, Cemre Yılmaz
İki Parça, Murat Uğurlu
İp Koptu, Mehmet Selçuk Bilge
İt, Osman Yazıcı
Kapan, Korhan Günay
Karib, Kaan Atilla Taşkın
Kot Farkı, Ayris Alptekin
Kutu, Merve Çirişoğlu Çotur
Li Pey Nanê Xwe, Bilal Korkut
Mağrib, Ferhat Zengin, Bahadir Kapır
Mara, Ciwan Zengin, Meral Yeğin
Mavera, Vedat Oyan
Medi, Resul Sakınmaz
Mirov, Hasan İnce
Patates Olmasın, Melisa Üneri
Penaber, Ramazan Kılıç
Scrabble, Merve Gezen
Seneye, Hasan Gündüz
Subsuelo, Tuna Kaptan
Tavşan Kanı, Yağmur Altan
Tecahül-i Arif, Hasan Kalender
Yolcu, Cem Özay
Belgeseller
Ah, Yön. Mustafa Ünlü
Altıyüzseksenüç, Yön. Canberk Şimşek
Bademler, Yön. Caner Özarslan
Başka, Yön. Nesime Karateke
Biz Dünyaya Sığmadık, Yön. Hüsniye Vural
Gardırop, Yön. Haşim Sezgin Kılıç, Berkan Güler
Hermana, Yön. Enver Arcak
Işıklık, Yön. Burak Doğan
Kaz Otaran, Yön. Nurhan Özsoy Taşdemir
Kıllıt, Yön. Zeynep Altay
Kırmızı Kurdele, Yön. Haşim Sezgin Kılıç
Lüfer, Yön. Mert Gökalp
ManaMou İstanbul, Yön. Nihan Arısoy
Muhammed, Yön. Durmuş Bayram
Nazlıcan Serin Yayla Çiçeği, Yön. Nedime Mahmure Vaizoğlu
Üçyüzbir, Yön. Alican Mansuroğlu
Vank’ın Çocukları, Yön. Nezahat Gündoğan