T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Karsu Babylon'da caz yapacak

18 Ekim Çarşamba günü Babylon’da yapılacak olan etkinlik saat 21:30’da başlayacak

16 Ekim 2017 17:49

Dünyanın en önemli sahnelerinden New York Carnegie Hall’da ve North Sea Jazz Festivali’nde verdiği konserlerde dikkat çeken Karsu, 18 Ekim akşamı caz, blues, soul, funk ve Türk Müziği’ni harmanladığı performansıyla İstanbullu dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

18 Ekim Çarşamba günü Babylon’da yapılacak olan etkinlik saat 21:30’da başlayacak.

Yurt içi ve yurt dışında sık sık konserler veren Karsu, Akbank Caz Festivalleri’nde sahne aldı. Sanatçı dünyanın önemli sahnelerinden New York Carnegie Hall ve North Sea Jazz Festivali’ndeki konserleriyle adından söz ettirdi. Piyano çalmasının yanı sıra bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aranjör de olan Karsu, bu yıl içinde Hollanda’nın prestijli ödüllerinden Edison’u kazanan ilk Türk sanatçı oldu.

ETİKETLER

KarsuBabylonkonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24