Karsu Babylon'da caz yapacak

Dünyanın en önemli sahnelerinden New York Carnegie Hall’da ve North Sea Jazz Festivali’nde verdiği konserlerde dikkat çeken Karsu, 18 Ekim akşamı caz, blues, soul, funk ve Türk Müziği’ni harmanladığı performansıyla İstanbullu dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

18 Ekim Çarşamba günü Babylon’da yapılacak olan etkinlik saat 21:30’da başlayacak.

Yurt içi ve yurt dışında sık sık konserler veren Karsu, Akbank Caz Festivalleri’nde sahne aldı. Sanatçı dünyanın önemli sahnelerinden New York Carnegie Hall ve North Sea Jazz Festivali’ndeki konserleriyle adından söz ettirdi. Piyano çalmasının yanı sıra bir şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aranjör de olan Karsu, bu yıl içinde Hollanda’nın prestijli ödüllerinden Edison’u kazanan ilk Türk sanatçı oldu.