Kars'ta milletvekili dağılımı değişmedi

KARS, (DHA)- KARS\'ta 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nde AK Parti ve HDP\'nin milletvekili sayısı değişmedi.

Kars\'ta 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti yüzde 36.19 oy oranı ile 2 milletvekili, HDP yüzde 34.02 oy oranı ile 1 milletvekilini Meclis\'e gönderdi. Oyların yüzde 15.15\'ini alan CHP ile yüzde 12.32\'sini alan MHP ise milletvekili çıkaramadı.

24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise AK Parti oy oranını yüzde 1 oranında artırdı ve 2 olan vekil sayısını korudu. Oy oranında yüzde 2 düşüş yaşayan HDP ise yine 1 milletvekilliği aldı. CHP ve MHP oylarında düşüş yaşanırken, İYİ Parti yüzde 7.37 oy oranı ile 10 bin 835 seçmden oy alabildi.

Katılımın yüzde 81.24 oranında olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44.14, Selahattin Demirtaş yüzde 27.20 oranında oy aldı.