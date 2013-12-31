Hollandalı girişimci Bas Lansdorp’un 2023 yılında Mars’ta kuracağı koloniye katılmak için 200 bin kişi başvurdu. Bir daha dönmemek üzere Mars’a gideceklerin arasında 6 da Türk bulunuyor.

Hollandalı girişimci Bas Lansdorp’un 2023 yılında Mars’ta kuracağı koloniye katılmak için 200 bin kişi başvurdu. Bir daha dönmemek üzere Mars’a gideceklerin arasında 6 da Türk bulunuyor.

Yolculuğa kabul edilenlerden isminin açıklanmasına izin veren Dr. Güler Ergun, Yasemin Higgins ve Ece Kabadayı’dan başka, 1058 kişi içinde 6 Türk vatandaşı var.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Türk adayların en genci Ece, ‘Mars’ın kraliçesi’ olmaya aday. Adının ‘kraliçe’ anlamına geldiğine işaret eden Ece, “Bana hayalci kız derler. En büyük hayalim yeni bir hayat kurmak” diye konuştu.

‘Ben zaten göçebeyim’

43 yaşındaki Yasemin Higgins, göçebe ruhlu olduğunu söylüyor ve “Her ne kadar dünya benim vatanım olsa da gideceğim yere çok çabuk alışırım” diyor.

‘Kars’ta doğdum, Mars’ta ölebilirim’

Mars başvurusu yapan Türk bilim insanı Güler Ergun. Yüksek lisans projesini İsviçre’deki CERN’de yapan Güler Ergun, “Kars’ta doğdum Mars’ta ölmek istiyorum” dedi.

Mars’tan notlar

Nobel ödüllü fizikçi Profesör Gerardus’t Hooft’un başında bulunduğu ‘MarsOne’ projesinden bazı detaylar şöyle:

- Su topraktan çıkartılacak.

- Oksijen, sudan sağlanacak.

- Yiyecekler Mars’ta üretilecek

- Sevişme serbest ama yerçekimi düşük ortamda gebeliğin sonuçları bilinmediğinden çocuğa izin yok.

- Astronot bir derbi karşılaşmasını seyretmek isterse, bunu önceden bildirecek ve dünyadaki sunucuya yüklenen maçı üç dakika gecikmeyle seyredecek.