Karslı çocuklar tarihi cizgi romanlardan öğrenecek

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Valiliği\'nin, Serhat Kalkınma Ajansı\'nın (SERKA) desteğiyle \'Sarıkamış Harekatı\' ve \'Gazi Ahmet Muhtar Paşa\' hakkında hazırlattığı çizgi romanlar, öğrencilere dağıtıldı.

SERKA tarafından desteklenerek Kars Valiliği’nce hayata geçirilen Sarıkamış Harekatı ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı\'nın Kafkasya cephesi komutanı, gökbilimci, yazar, eğitimci Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın hayatının yer aldığı çizgi roman öğrencilere dağıtıldı. İlk etapta 5 bin adet üretilen ve telif hakkı Kars Valiliği’ne ait olan \'Sarıkamış 1914\' ve \'Gazi Ahmet Muhtar Paşa\' çizgi romanları ilk olarak Atatürk İlkokulu ve Şehit Okan Koç İmam Hatip Ortaokulu’nda ilkokul 4-5 ve orta 1’inci sınıf öğrencilerine Kars Valisi Rahmi Doğan tarafından ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vali Rahmi Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun tarafından dağıtımı yapılan çizgi romanlarla öğrencilerin Kars’ta harekat sürecince neler yaşandığını ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın öneminin öğrenilmesi hedefleniyor. Öğrencilere çizgi romanla tarihi öğretmenin daha kolay olduğunun altını çizen Vali Rahmi Doğan, dağıtım yaptığı esnada öğrencilere romanları okumaları tavsiyelerinde bulunarak, geçmiş tarihi bilmenin gelecek için önemine vurgu yaptı.

SERKA’dan destek alarak yapılan çizgi romanların tamamının dağıtılacağını, yenilerinin hayata geçirileceğini ve Eb’ul Hasan Harakani Hz. için de bir çizgi roman hazırlandığının belirten Vali Rahmi Doğan şunları söyledi.

“Kars Valiliği’nin projesi ve SERKA destekli olan bu çalışmalarda ilk etapta 5 bin adet çizgi romanı hayata geçirdik ve öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Sarıkamış ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa’yı anlatan çizgi romanlarımızın bugün dağıtımını yaptık. Bu çalışmamız sürerken Harakani Hazretleri için de çizgi romanlarımız yazılıyor. Çizimi tamamlanınca onun da dağıtımını öğrencilerimize ücretsiz olarak yapacağız. Finansmanı SERKA olan bu projenin tamamı bizim valiliğimizin projesidir. Burada hedeflediğimiz de bu bölgede doğmuş, büyümüş ama bölgenin olaylarını bilmeyen çocuklarımıza bu olayları anlayabilecekleri çizgi romanlarla öğretmek. Bunların tamamı çizgi roman ama gerçek bilgilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla hem çocuğa bilgi veriyor, hem de çoğun çok rahat bir şekilde okumasını sağlamış olacağız.\"

Konuşmasının ardından okul sütü projesi kapsamında öğrencilere süt dağıtımı da yapan Vali Doğan, öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğretmenlerle de bir araya geldi. Ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerin de fikirlerini alan Vali Doğan başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileklerinde bulundu.



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