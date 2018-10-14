Karşılaşma: Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek için

Rum Vakıflarını Destekleme Derneği (RUMVADER) Avrupa Birliği destekli ve “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” (Bridging the gap, building together a common future) mottosuna sahip yeni projesi kapsamında hazırladığı, sokaktaki vatandaşa Rumca, Ermenice, Süryanice ve Ladino dillerinin sorulduğu 'Karşılaşma' videosunun final sempozyumu 20 Ekim'de İstanbul Karaköy'deki Galata Rum Okulu'nda gerçekleştirilecek.

RUMVADER'in Avrupa Birliği destekli 2. projesi "Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek" başlığını taşıyor. "Ortak bir gelecek için yanyana" sloganıyla yola çıkan projenin önemli bir ayağını da sosyal medya oluşturuyor. Bu kapsamda "Karşılaşma" adı verilen bir video çekilerek sosyal deneyin ilk adımı atıldı. Videoda, sosyal deneyin ilk aşamasında ana dilleri Süryanice, Ladino, Ermenice ve Rumca olan anlatıcıların sunumları kaydedildi. Anlatıcılar ana dillerinde sonra aynı sunumu Türkçe olarak da yaptı.

İkinci aşamadaysa İstanbul Beyoğlu'nda sokakta set kuruldu ve 4 gün boyunca sokaktan geçenler sete davet edildi. Projeye katılmayı kabul eden katılımcılara ilk önce sunumun Türkçe olmayan kısmı izletildi ve sunumun hangi dile ait olduğu soruldu. Anlatıcıların ana dilinde yapılan sunumların ardından aynı kişilerin aynı sunumları Türkçe olarak yaptığı örneklere geçildi. Katılımcıları, aynı kişilerin Türkçe konuşabiliyor olması şaşırttı. İzleyenlerin bir kısmı Rumca'yı Japonca'ya, Ermenice'yi Rusça'ya, Süryanice'yi Almanca'ya benzetti.

‘Geçmişten oluşan mesafeleri aşmak , birlikte ortak bir gelecek inşa etmek’ başlığıyla düzenlenen sempozyumda kültürel farklılıkların bugünü, sosyal medyada kültürel farklılıklara yönelik söylem analizi başlıklarında konuşmalar yer alacak.

Avukat Rita Ender’den Kezban Hatemi’ye, gazeteci Serdar Korucu’dan Dr. Özgür Kaymak’a kadar alanında uzman isimler sempozyumda ayrıca film gösterimleri de yapılacak.

Sempozyumun sonunda farklı kültürlerin ezgilerinin yer aldığı kapanış konseri gerçekleşecek.