'Karşı' İstanbullu sanatseverlerin beğenisine sunuluyor

Karşı İnsan yaşantısını bölen başa karşıyım.

Uygarlıkta, sevgide ben yavaşa karşıyım.

Onca bağırıyorum onca;

Uyuşuk bakışlara ve savaşa karşıyım. ÖZDEMİR ASAF (Ankara 1923-İstanbul 1981) KARŞI 'Karşı' kelimesi, mutlak olarak karşısında durduğu kavram ile anlam kazanır. ‘Karşı’ olma durumunda bir eleştiri, ayrılma, ayrıştırma da söz konusudur. İçeriğinde bir direnç, hatta çoğu zaman tedirgin edici bir olumsuzluk taşır. Oysa ‘karşı’, olmalar, ‘karşı’ duruşlar ve karşıtlıklar yaşamın ve evrenin kaynağıdır; an’lar, nesneler ve kavramlar dünyasında enerjinin kaynağını oluştururlar. Yeni, oluşmak için karşıtların çatışmasını ya da karşılaşmasını bekler. Bedeli cennetten kovulmak olsa da aynı zamanda yaşamın da kaynağıdır. Dünyayı yörüngesinde tutan, kuzey ve güney kutbunun karşıtlığından kaynaklanan manyetik alandır. Üremenin nedeni dişi ve erkeğin karşılaşmasıdır. Fiziksel ve nesnel dünyamızı şekillendiren tüm kavramların, kökene indiğimizde karşıtlık olduğunu ve bu karşıtlıkların sosyal, psikolojik ve entelektüel yaşamı da şekillendirdiğini görürüz. Nesnel varlığımız, sandığımız kadar ruhsal ve düşünsel varlığımızdan uzağa düşmez. Karşıtlıklar ve karşılaşmalar nasıl fiziksel dünyamızda fiziksel var oluş için vazgeçilmez ise; düşünce, inanç, duygu gibi soyut kavramların belirlediği tinsel varlığımız da karşıtlıklarla biçimlenir, yenilenir ve yaşar. İyi, kötü, güzel, çirkin, faydalı, zararlı, doğru, yanlış gibi soyut karşıtlıklar her birey, her çağ, her toplum için göreceli de olsa içlerinde barındırdıkları karşıtlıkları ile insanı belirler ve yaşama tutunmasını sağlar. İnsan yaşamında ilk karşı duruşu, emeklemeyi terk edip yer çekimine karşı dikey olarak ayakta durmakla başarır. Bu onun yenmeyi başardığı ilk korkusu, yaşamın sınırları hakkında edindiği ilk önemli bilgidir. Sonra yaşamını, karşı duruşları ile şekillendirir. Bir insanı birey yapan, boyun eğişleri değil karşı duruşları, zorluklara karşı kazandığı başarılarıdır. Bilgi ancak bu farklı karşı duruşlar sayesinde üreyip gelişmiştir. Kısacası insanlığın gelişimi bu karşı duruşun eseridir. Aynanın karşısında bile insan kendisine rağmen bir taraf oluşturur. Gördüğü şeyi değiştirmeye, düzeltmeye çalışır. Aynalar tek tek nesneleri yansıtırken, sanat yaşamı, tüm insanları, oluşları düşünce ve duyguları yansıtır. Sanatçı yapıtıyla kendince yaşamı düzelten, tasarlayan, değiştiren insandır. Kendine, topluma, sıradanlığa rağmen, karşı durmayı seçen, doğası gereği karşı olandır. 'Karşı' sergisi 12 Mart – 09 Nisan 2020 tarihinde CKM Sanat Galerisinde (Cadde Bostan Kültür Merkezi Sanat Galerisi) gerçekleşecektir. 'KARŞI' sergisi katılımcı sanatçıları: Zafer Gençaydın

Hüsnü Dokak

Cebrail Ötgün

Cezmi Orhan

Atilla İlkyaz

Mehmet Yılmaz

Murat Çelik

Devabil Kara