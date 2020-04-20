Karşı eylem: ABD'de sağlık çalışanları, Koronavirüs önlemlerini protesto edenlerin önünü kesti

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ABD'nin Colorado eyaletinde bir grup sağlık çalışanı, Koronavirüs önlemlerini protesto eden muhafazakâr eylemcilere karşı bir gösteri düzenledi

Colorado'nun Denver kentinde protestocular, "Operasyon Kavşak Tıkanıklığı" isimli eylemlerinde eyaletin senato binasına giden yolları arabalarıyla tıkayarak, işletmelerin tekrar açılmasını ve önlemlerin azaltılmasını talep etti.

ABD'de pazar günü en çok kişinin katıldığı eylemler olan 'Operasyon Kavşak Tıkanıklığı'na karşı bir grup sağlık çalışanı sokağa çıktı. Sağlık çalışanları, hastane kıyafetleri ve maskeleriyle eyalet senatosuna yönelen protestocuların arabalarının önünü kesti.

Eyleme katılan sağlık çalışanları, kollarını önlerinde bağlayıp hiçbir şey demeden arabaların önünde durdu.

Reuters tarafından çekilen görüntülerde bir protestocunun arabasından inip, yolu kesen sağlık çalışanına bağırdığı görülüyor. Sağlık çalışanı da bunun karşılığında hiçbir şey demeden sadece kafasını diğer yöne çeviriyor.

Birçok insan, sosyal medya üzerinden sağlık çalışanlarının eylemine destek verdi.

ABD'de özellikle orta batı bölgesinde olmak üzere birçok eyalette Koronavirüs'e karşı alınan sert önlemlere yönelik eylemler düzenleniyor. Geçen hafta başlayan eylemlere kayılım özellikle hafta sonunda büyük artış gösterdi. Protestocular, vatandaşların tekrar iş başı yapmasına izin verilmesini talep ediyor.