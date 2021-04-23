Kars'ta buzağılarda Koronavirüs tespit edildi

Kars'ta ishal şikayetiyle veterinere götürülen buzağılarda Koronavirüs tespit edildi.

Veteriner hekimlerinden Tolgahan Ediz, “Bu sene kliniğimize gelen ishallerin kesmeyen ishaller olduğunu fark ettik ve viral enfeksiyondan şüphelenerek hızlı test kitleriyle beraber test yaptık. Dışkılardan aldığımız numuneler sonucunda test yapıyoruz. Bunun sonucunda Koronavirüs olduğu çıktı. Koronavirüs çıktığı an hem yetiştirici için hem de diğer yetiştiriciler bir an korktular. Hani bize de bulaşır mı diye, hatta buzağısını bırakıp gidenler de oldu” dedi.

"Hayvanlardan insana bulaşmaz"

Veteriner Hekim Tolgahan Ediz, “Sonuçta yetiştiricileri bilinçlendirdik ve insana bulaşmayacağını gördük. Ancak bazı yetiştiricilerimin çok maddi kayıplarına neden oldu Koronavirüs'ten 6-7 buzağısını kaybeden yetiştiricilerimiz oldu. Sadece buzağı değil, kedi olsun, köpek olsun bu sene çok fazla Koronavirüs vakasıyla karşılaştık. Korona virüs sadece buzağı değil kedi, köpek olmak üzere bütün hayvanlarda şiddetli ölümlerle sonuçlanan bir virüstür” diye konuştu.

Yetiştiriciler tedirgin

Yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yaptığını ifade eden bir yetiştirici, “30 yıldır hayvancılık yapılıyor. Bu sene ishal, akciğer hastalığı eskiden bir günlük hayvanlarda oluyordu. Şu an 5 aylık hayvanlar da var. Hayvanlarımızı veteriner hekime getirdim. Veteriner hekim test aldı. Test sonucunu Koronavirüs olarak bize söylediler. Şu an 10 hayvanım tedavi görüyor, 2 hayvanımı kaybettim. Tedaviye başladık, serum tedavisi yapılıyor. Kaybımız çok” şeklinde konuştu.

Kars'ta son günlerde veteriner kliniklerine getirilen ve şiddetli ishal görülen buzağıların hızlı test kitleriyle testleri yapılıyor. Testleri yapılan buzağıların çoğunluğunda Koronavirüs tespit ediliyor. Buzağılarda görülen Koronavirüs yetiştiricileri tedirgin ediyor.