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Dünya

Kars Karakaleliler: Kim Kardashian kızımız köyüne gelsin

'Köylü, vatandaşımız Kim’e sahip çıkmaya hazır, o da köyüne sahip çıksın gelsin, ona güzel kaz pişiririz'

15 Şubat 2015 12:32

ABD'li TV yıldızı Kim Kardashian'ın dedesinin göçtüğü Kars'ın Karakele köylüleri, ünlü yıldız konusunda ikiye bölündü. 500 nüfuslu köyün sakinlerinden bazıları "İlkokulumuzun adını Kim Kardashian koyalım” derken, bazıları da Kardashian ismine yaşadığı skandallar nedeniyle temkinli bakıyor...

Aslı Barış’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, kısa bir süre önce soyağacı ortaya çıkan Kim Kardashian’ın ünü köyü ikiye bölmüş durumda.

Bazıları, "İlkokulumuzun adını Kim Kardashian koyalım” diyerek Kardashian'a sahip çıkıyor. Köylüler, Kardashian için "Gelsin, kaz pişirelim” diyor. Meşhur Kars kaşarına Kim Kardashian ismini ismini vermeyi düşünenler bile var.

Köyün diğer yarısı ise adının karıştığı skandallar yüzünden Kardashian’ın, "ahlaklarını bozacağını" düşünüyor. Ama evlenip, çoluk çocuğa karıştığını duyunca da “Allah bağışlasın” demekten geri durmuyorlar. 

 

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