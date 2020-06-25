Kars Belediyesi'nden sokak köpekleri için aşevi

Kars Belediyesi’ne bağlı barınak alanında sürdürülen iyileştirme, zemin düzenleme ve hayvanların tedavisi ile ilgili özel çalışmaların ardından, şehirdeki sokak köpekleri için mama hazırlayıp dağıtmak amacıyla aşevi açıldı.

Şehir merkezi ve mahallelerde uzun süredir belediye öncülüğünde yürütülen ve Kars’taki hayvanseverlerin de katıldığı sokak köpeği besleme çalışmalarını daha düzenli yürütmek için kurulan aşevine vatandaşlar da destek sağlıyor.

Kars Belediyesi'ne bağlı barınaklarda faaliyete geçen aşevinde kemik, et ve bakliyatlar haşlanarak Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri ve hayvanseverler tarafından şehir merkezinde oluşturulan besleme noktalarındaki mama kaplarına bırakılıyor.

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