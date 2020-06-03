Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: MHP kayyım için baskı yapıp kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen, yerel seçimlerinde 3 puan farkla geçtiği MHP'nin kayyım için baskı yaptığını ve kamuoyu oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Hertaraf Haber’e açıklamalarda bulunan Bilgen, dün meydana gelen toplu taşıma hattı ihalesinde gerginlik yaşanmasını, belediye önünde toplanan dolmuşçuların "Kayyım kayyım" sloganları atmasını da yorumladı.

Bilgen şunları söyledi:

“Toplu taşıma ihalesi bittiğinde yenilenmesi gerekir. Kars’ta siyasi kaygılarla bu yıllardır yapılmamış. Müfettiş raporları ile kamu zararı gerekçesiyle ihale yapılması uyarısı yapıldı. Mevcut minibüsçü esnafını korumak için iki kez ihaleye 5 yıl bu işi yapma şartı koyduk ama bugün olduğu gibi fiziki saldırı ile ihale engellendi. İhale kararı 5 parti grubu tarafından ortak oy birliği ile alınmıştı. Halk mevcut ulaşım sisteminden rahatsız olduğunu anketlerde yüzde 65 olarak ifade ediyor. Kart ve kamera gibi uygulamalar olmadığı için kavga hakaret vs yaşandığında müdahale edilemiyor. Kayyım atanır ve ihale sürüncemede kalır diye dedikodu yayıyor MHP İl Başkanı...

Önceki gün minibüsçüler Adalet Kalkınma Partisi İl Başkanı'nı şehrin milletvekili Ahmet Arslan'a şikayet eden mesaj attılar. MHP kayyım için baskı yapıp kamuoyu oluşturmaya çalışıyor."