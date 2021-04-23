Karon Mühendislik ile Çinli firma XinXing arasındaki ilişkiyi yazan Çiğdem Toker: Eski Bakan Pekcan’ın şirketi siteyi kapattı

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşinin ortağı olduğu Karon Mühendislik’in, Türkiye’de gerçekleşen pek çok projede yer alan Çinli firma XinXing ile arasındaki bağlantıyı anlattığı önceki yazılarını hatırlatarak, söz konusu ilişkiyi kanıtlar nitelikte fotoğrafların yer aldığını belirttiği Karon Mühendislik’in internet sitesine artık erişilemediğine dikkati çekti.

“Pekcan'ın bakanlığının son gününde ‘Karon ile Çinli firma arasında temsilcilik ilişkisi yoktur’ denilmesine karşın, yakın bir ilişki olduğunu önceki yazımda belirttim. Kaynak olarak da Karon Mühendislik'in kendi sitesini gösterdim. Sitede XinXing ile Karon'u bir arada ortak projelerde gösteren zengin bir fotoğraf galerisi ile proje listesi yer alıyordu. Bugün siteye tekrar girmek istediğimde Karon Mühendislik sayfası açılmadı. Yerine ‘Bandwidth limit exceeded’ (bant genişliği sınırı aşıldı) diye bir ibare çıktı” diyen Toker, “2 gün önceki yazımda XinXing şirketi ile Karon Mühendislik bağlantısı ile, gümrük indirim yoluyla sağlanan avantajları sormuştum. Böylece cevap değişik bir tarzda verilmiş oldu… Eğer teknik bir problem yoksa, anlaşılan o ki, düne kadar gururla sergilenen bu ilişkinin bilinmesi artık istenmiyor” ifadelerini kullandı.

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