Çiğdem Toker: Karon Mühendislik'in çok sayıda büyük altyapı projesinde Çin firmasından boru tedarik etmesi ne anlama geliyor?

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü yazısında, görevden alınan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile eşi Hasan Pekcan'ın sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji’nin kurucuları arasında bulunan Karon Mühendislik'in çok sayıda büyük altyapı projesinde XinXing adlı bir Çin firmasından boru tedarik etmesinin ne anlama geldiği sorusunu gündeme getirdi.

Karon Mühendislik'in sitesinde XinXing adlı Çin firmasının ayrıntılı olarak tanıtıldığına, sahip olduğu sertifikalara pek çok bilgiye yer verildiğine dikkati çeken Toker, şöyle sordu:

“Karon Mühendislik'in sitesinde Bakan Ruhsar Pekcan'ı Çin firmasının isminin yazılı olduğu borularla ve firma yetkilileriyle birlikte gösteren çok sayıda proje fotoğrafı var. Bu fotoğrafların Bakan Pekcan'ın bakanlığı öncesindeki yıllarda aktif iş hayatı sırasında çekildiği tabii ki anlaşılıyor. Ama anlaşılması zor olan şey başka. O da şu: Karon Mühendislik'in çok sayıda büyük altyapı projesinde Çin firmasından boru tedarik etmesi ne anlama geliyor?”

Toker devamında şunları kaydetti:

“Ek gümrük vergisi” denilen uygulamayla yani 31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla duktil boru ithalatının gümrük vergisi yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirildi mi indirilmedi mi? Bu indirim, Karon Mühendislik ile temsilcilik ilişkisi bulunmadığı XinXing'den yapılacak boru ithalatı için bir avantaj mı değil mi?”

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