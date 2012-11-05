Karnındaki havluyla 3 yıl yaşadı!

Kayseri'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnında tespit edilen havlu ameliyatla çıkartıldı. Havlunun 3 yıl önce doğum sırasında unutulduğu öne sürüldü.

Ev kadını Mine Çakar, ikinci çocuğu Merve Ceren'i 2009 yılında kentteki özel bir hastanede sezaryenle dünyaya getirdi. Ameliyatın ardından karnındaki ağrının uzun süre devam ettiğini belirten Çakar, bunun sezaryenden kaynaklandığını düşündüğünü söyledi.

Gün geçtikçe ağrılarının arttığını ifade eden Çakar, ''Karnıma dokunduğumda tümör gibi bir kitle elime gelmeye başladı. Çeşitli hastanelere gittim, doktorlar da bir kitle olduğunu, ameliyat edilmeme gerektiğini söyledi. Başka bir özel hastanede ameliyat oldum, karnımdan rulo halinde etrafı zarla çevrili havlu çıktı. Doktorlar havlunun 3-4 yıllık olabileceğini dile getirdiler'' dedi.

‘Kimse bana inanmamıştı’

Ameliyatın ardından havlunun kendisine gösterildiğini anlatan Çakar, ''Bağırsaklara zarar vermeye başlamış. En son sezaryen oldum, başka bir ameliyat geçirmedim. Bazen aileme 'karnımda san ki bir şey unutulmuş' diyordum. Kimse inanmamıştı. Ameliyattan sonra havluyu gördüğümde şoka girmişim, sakinleştirici yapmışlar'' diye konuştu.

Doktorun sözleri üzdü

Karın ağrısı şikayeti arttığı dönemde sezaryeni gerçekleştiren doktoru arayıp, bilgi vermek istediğini belirten Çakar, şöyle devam etti:

''Kendisini cep telefonundan aradım. Beni dinlemesini bekledim ancak, 'çok hastam var, görüşmek istiyorsanız önceden muayene için randevu almanız gerekiyor' dedi. Buna çok üzüldüm. Çıkan havlu patolojiye gitti, oradan bir rapor gelecek. Sonra da ben gerekli şikayette bulunacağım.''

‘Psikolojik destek alacağım’

Ailece çok zor günler geçirdiklerini ifade eden Çakar, ''Son bir haftadır ailece çok kötü haldeyiz. Eşim ve çocuklarım bu süreçte hep yanımdaydı. Onların da benim de psikolojimiz bozuldu. Tümör olmadığına sevindik ancak böyle bir nedenden dolayı tekrar ameliyat olmam gerekti. Psikolojik destek almayı düşünüyorum'' şeklinde konuştu.