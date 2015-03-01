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Dünya

Karnavalda Putin 'travesti' oldu, ABD, Çin ve Rusya dünyayı yakarak ısıttı

İtalya'nın ve Avrupa'nın en önemli karnavallarından Viareggio Karnavalı bu yıl 142. kez düzenlendi

01 Mart 2015 22:08

Toskana bölgesindeki Viareggio kentinde düzenlenen karnaval, 60 bin nüfuslu kente her yıl Şubat-Mart aylarında yüz binlerce ziyaretçi çekiyor.

İlk olarak 1873'te, yüksek vergilere tepki olarak bir maskeli yürüyüş düzenlenmesiyle başlayan Viareggio Karnavalı, bugün de siyasi ve toplumsal hiciv geleneğini koruyor. Öyle ki, İtalya'nın eski başbakanlarından Giulio Andreotti'nin "Viareggio'da sizinle dalga geçilmiyorsa yok hükmündesinizdir" lafı hala geçerli.

Bu yıl 1, 8, 15, 22 ve 28 Şubat tarihlerinde düzenlenen karnaval geçitlerinde de çoğunluğu siyasi ve ekonomik eleştiri içeren dev maketler sergilendi. İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin başrolde olduğu karnaval maketlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama ve Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya da yer ayrıldı.

"Mutti Büyük Ana" isimli makette Merkel, etrafında üzerinde euro sembolü olan spermler, arkasında da finans dünyasını temsil eden figürlerle görünüyor ve "minik Renziler" doğuruyordu.

Matteo Renzi başka maketlerde de bir Transformers figürü, sihirbaz ve genelevdeki bir seks işçisi olarak görülüyordu.

Eşcinsellere yönelik olumlu mesajlar veren Papa Francesco ise, bazı gruplar tarafından eşcinsel karşıtı olmakla suçlanan Rusya lideri Putin'in omuzlarına konduruldu. Putin, makyajı ve kıyafetiyle travesti olarak temsil edildi.

"Büyük Soğuk" isimli başka bir makette ise, iklim değişikliğiyle finans dünyası tarafından "ruhu dondurulan" bir dünyayı yakarak ısınmaya çalışan ABD, Çin ve Rusya liderleri görülüyordu.

Dün yapılan son geçit ve ödül töreninde, çocuklara yönelik şiddeti eleştiren "Görmek İstemediğim Şey" isimli maket birinci, "Büyük Soğuk" ise ikinci oldu. Papa ve Putin'in yer aldığı "Bergoglio ve Önyargı" ise tekli maske kategorisinde büyük ödül aldı.

 

Charlie Hebdo korkusu

 

Her sene, o yıl yaşanan önemli gelişmeleri konu alan maketler de karnavalda sergilenirken, organizatörler bu yıl Charlie Hebdo saldırılarıyla ilgili bir göndermede bulunmamayı tercih etti.

Il Fatto Quotidiano gazetesine konuşan maket yapımcısı Alessandro Avanzini, bu kararın Karnaval Vakfı'na ait olduğunu belirtti.

Maket yapımcıları derneği temsilcisi Fabrizio Galli de "Bu sansür değil, sağduyulu bir tercih" dedi ve karnavala katılanların güvenliğinin tehlikeye girmemesi için böyle bir karar alındığını söyledi.

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