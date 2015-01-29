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Dünya
Deutsche Welle

'Charlie Hebdo' karnaval alayından çıkarıldı

12 kişinin katledildiği 'Charlie Hebdo' saldırısını hicveden araç, Köln karnaval alayından güvenlik kaygısıyla çıkarıldı.

29 Ocak 2015 13:54


Her yıl on binlerce kişi tarafından izlenen geleneksel Köln karnavalında bu yıl 'Charlie Hebdo' saldırısına da yer verilmesi planlanıyordu. Konunun temalaştırıldığı aracın tasarım ve figürleri internet üzerinden oylanmıştı.

Oylama sonucunda araçta Charlie Hebdo saldırganlarını temsil eden bir terörist figürünün yer alması kararlaştırılmıştı. Kısaca "Yek" olarak adlandırılan karnaval katılımcısı bir başka figür teröristin fişekliğine ifade hürriyetini simgeleyen kalemi sıkıştırarak teröristi saf dışı bırakıyordu.

Köln karnaval alayı yetkilileri, araçla birlikte verilmek istenen mesaja sahip çıktıklarını ancak "kaygı verici bazı duyumlar" nedeniyle araca alayda yer vermeme kararı alındığını açıkladılar.

Organizasyon komitesinin açıklamasında, "karnavalda herkesin kaygı duymaksızın neşe içinde eğlenebilmesi önemli. Karnavalın bu yönünü kısıtlayıcı bir araç istemiyoruz" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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HebdoKölnCharlie HebdoDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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