KarmaDrama'da mayıs programı: Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu ve Gündoğarken sanatseverlerle buluşacak

KarmaDrama, sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mayıs ayı programı kapsamında Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu ile Gündoğarken dinleyici ve izleyicilerin evlerine konuk olacak. Topluluk, tüm çekimlerini ve kayıtlarını kendi sahnesinde gerçekleştirdiği canlı ve bant yayınlarını @karmadramasahne adıyla yer aldığı kendi YouTube kanalından yapıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 21.00’de Kuzguncuk Sanat Tiyatrosu, 'Masal Bahane' adlı müzikli gösterisiyle her yaşa uygun masallarla izleyicilerle buluşacak.

14 Mayıs 2021 Cuma saat 21.00’de ise Gündoğarken, 'Hâl ve Gidiş' adında yeni sahne performanslarıyla dinleyicilerle buluşacak.

Mayıs ayının devamında ve daha sonraki aylarda da etkinliklerine hem kendi sahnesinde seyircisiyle yüz yüze hem de canlı ve bant yayınlarıyla devam edecek olan KarmaDrama; söyleşiler, oyunlar, konserler ve etkinliklerle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Yayınlar YouTube hesabından

KarmaDrama’nın etkinliklerinden haberdar olmak ve bilet almak için; www.karmadramaonline.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yayınları izlemek ve etkinliklerden anında haberdar olmak içinse topluluğun @karmadramasahne adıyla yer aldığı kendi YouTube kanalına abone olabilirsiniz.