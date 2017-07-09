Karlovy Vary ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 52'incisi düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu.

Onur Saylak'ın yönetmenliğini üstlendiği aynı isimli romandan uyarlama Daha (More) filmi törende ödül alamadı. Daha, festival kapsamında düzenlenen En İyi Afiş Yarışması’nda birinci oldu.

En İyi Film ödülünü kazanan Little Crusader filmiyle birlikte 15 yılın ardından ilk kez bir Çek filmi büyük ödülü kazanmış oldu.

'Taş', 'Daha' ve 'Mavi Sessizlik', Karlovy Vary Film Festivali'nde dünya prömiyerlerini yaptı

Festivalde ödül kazananlar şu şekilde:

En İyi Film: Little Crusader (Çek Cumhuriyeti)

En İyi Yönetmen: Peter Bebjak (The Line, Slovakya)

En İyi Aktris: Jowita Budnik ve Eliane Umuhire (Birds Are Singing in Kigali, Polonya)

En İyi Aktör: Alexander Yatsenko (Arrhythmia, Rusya)

En İyi Belgesel: Lots of Kids, a Monkey and a Castle (İspanya)

İzleyici Ödülü: Wind River (Amerika)

Jüri Özel Ödülü: Men Don’t Cry (Bosna-Hersek)