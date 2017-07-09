T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Karlovy Vary ödülleri sahiplerini buldu

15 yılın ardından ilk kez bir Çek filmi büyük ödülü kazandı

09 Temmuz 2017 22:51

Bu yıl 52'incisi düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu.

Onur Saylak'ın yönetmenliğini üstlendiği aynı isimli romandan uyarlama Daha (More) filmi törende ödül alamadı. Daha, festival kapsamında düzenlenen En İyi Afiş Yarışması’nda birinci oldu.

En İyi Film ödülünü kazanan Little Crusader filmiyle birlikte 15 yılın ardından ilk kez bir Çek filmi büyük ödülü kazanmış oldu.

'Taş', 'Daha' ve 'Mavi Sessizlik', Karlovy Vary Film Festivali'nde dünya prömiyerlerini yaptı

Festivalde ödül kazananlar şu şekilde:

En İyi Film: Little Crusader (Çek Cumhuriyeti)

En İyi Yönetmen: Peter Bebjak (The Line, Slovakya)

En İyi Aktris: Jowita Budnik ve Eliane Umuhire (Birds Are Singing in Kigali, Polonya)

En İyi Aktör: Alexander Yatsenko (Arrhythmia, Rusya)

En İyi Belgesel: Lots of Kids, a Monkey and a Castle (İspanya)

İzleyici Ödülü: Wind River (Amerika)

Jüri Özel Ödülü: Men Don’t Cry (Bosna-Hersek)

 

ETİKETLER

Karlovy Varyödül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24