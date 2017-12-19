Karlov suikastını araştırmak için Rusya’dan özel heyet geldi

Ankara’da bir sergi açılışında vurularak öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin soruşturma kapsamında, Rusya’dan Türkiye’ye özel bir heyet geldi. Heyette, savcı, güvenlik ataşesi, Acil Durum Bakanlığı ve adli tıp yetkililerinin bulunduğu kaydedildi.

Karlov’un öldürülmesine ilişkin savcılık yetkililerinden bilgi alan Rus heyetin, yarın Ankara Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek soruşturmaya ilişkin görüşmeler yapması bekleniyor.

Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çankaya Belediyesi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili, aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 3'ü polis 5 kişi tutuklanmıştı.