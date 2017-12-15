Karlov suikastını soruşturan Rus heyet Ankara'ya geliyor

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastle öldürülmesine ilişkin elde edilen bulguların değerlendirilmesi için Rus heyeti salı günü Ankara'ya gelecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık 2016'daki suikastın ardından polis tarafından öldürülen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın ‘FETÖ’ ile bağlantısı bulunduğu iddia edilmiş ve aralarında Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş'ın da bulunduğu 2'si polis, biri polislikten ihraç edilmiş 5 kişi tutuklanmıştı. Çalışmalara hız veren savcılık, Altıntaş'ın suikasttan hemen önce irtibatta olduğunu tespit ettiği bir kişi hakkında da yakalama kararı çıkarttı. Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kişilerin örgütün üst yönetimiyle irtibatını sağlayan bir kişi daha bulunduğunu ve bu kişinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Rus heyetle salı günü değerlendirme toplantısı yapılacak



Suikasttan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı Rus yetkilileriyle ortak yürütmüş ve elde edilen bilgiler karşılıklı olarak paylaşılmıştı. Soruşturmanın her aşamasında bilgi paylaşan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Rus yetkililerin önümüzdeki hafta salı günü bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacağı öğrenildi. Rus heyet ayrıca Emniyet yetkilileri ile de toplantı yapacak.