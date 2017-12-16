Karlov, ölümünün 1'inci yıl dönümünde Ankara’da anılacak

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürüttüğü sırada uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün 1. yıl dönümünde Ankara’da anılacak.

Karlov için Ankara’da Türk makamları, Ankara’daki diplomatik misyonlar, iş dünyası ile Türk ve Rus sivil toplumunun temsilcilerinin katılımıyla ölüm yıl dönümü olan 19 Aralık Salı günü anma töreni düzenlenecek.

Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Çankaya Belediyesi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya Rusya” konulu fotoğraf sergisinin açılış konuşmasını yaptığı sırada polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından gerçekleştirilen suikast sonucunda yaşamını yitirmişti.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenecek anma töreninde ilk olarak saat 16.30’da büyükelçilikteki Andrey Karlov anıtına çelenk konulacak. Daha sonra Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov, Rus Diplomatlar Konseyi Başkaı İgor Halevinskiy ile Türkiye’den bir temsilci konuşma yapacak. Daha sonra saat 17. 15’te Türk Devlet Sanatçısı piyanist İdil Biret, Karlov anısına bir resital sunacak.