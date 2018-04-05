Karlov suikastı soruşturmasında eski BTK çalışanı gözaltına alındı

2 Nisan'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içinde "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı gözaltına alındı.

8 isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı

2 Nisan'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmış ve Fetullah Gülen ile birlikte Emre Uslu ve Şerif Ali Tekalan'ın da aralarında olduğu 8 şüpheli hakkında yakalama çıkarılmıştı.

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