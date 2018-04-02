Karlov suikastında sekiz yakalama kararı; listede Fethullah Gülen ve Emre Uslu da var

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen ve yazar Emrullah (Emre) Uslu’nun da bulunduğu sekiz kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Andrey Karlov, 19 aralık 2016’da çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından Ankara’da bir fotoğraf sergisinin açılışında konuşma yaparken öldürülmüştü. Altıntaş cinayet sonrası polisle girdiği çatışmada öldürülmüştü.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında üç polis ve fotoğraf sergisinin organizatörü Timur Özkan ve üç polisin de bulunduğu yedi kişi tutuklanmıştı. Tutuklananların ‘FETÖ’nün önde gelen isimleriyle bağlantısı olduğu öne sürülüyordu.

Habertürk'te yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten Ankara savcılığının talebi üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hâkimliği suikastla ilgili Fethullah Gülen ve diğer yedi kişi hakkında daha yakalama kararı çıkardı.

Bunlar arasında Fethullah Gülen cemaatinin önde gelen isimlerinden Şerif Ali Tekalan ile yazar Emrullah Uslu da bulunuyor. "FETÖ"nün emniyet imamları olmakla suçlanan Temel Alsancak ve Hamza Sevinç de yakalanması istenen isimler arasında.

Diğer zanlıların yine ‘FETÖ’den aranan Cengiz Özkan, Cemal Karata, Murat Tokay olduğu öğrenildi.