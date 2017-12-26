Karlar Prensesi Elsa için porno uyarısı!

Popüler çocuk filmi Frozen’in karakteri olarak tanınan ‘Karlar Prensesi Elsa’nın Youtube’da yer alan videolarının bazılarında pornografik görüntüler yer aldığı uyarısı geldi. ‘ElsaGate’ olarak adlandırılan skandalı anlatan siber güvenlik uzmanı ve eski gizli çevrimiçi dedektif Brett Lee, “Sadece bununla karşılaştık ve gerçekten ilginç olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta okullarda ebeveynlerle konuşmaya başladım, konuştuğum hiçbir ebeveyn bunun farkında değil” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Youtube’a yüklenen videolardaki ‘açık’ senaryolarda Örümcek Adam, Elsa, Hulk gibi çizgi film karakterlerinin kostümleri ile çekilmiş çocuklar için uygunsuz görüntüler yer alıyor.

Videolarda “cinsel davranışlar ve fetişler”, “parçalanma”, “yamyamlık” ve “kaçırma” gibi durumlar karakterler üzerinden çocuklara anlatılıyor! Bu içeriklerin bazıları çizgi film formatında, bazıları ise bu karakterlerin kostümlerini giyen yetişkinlerin yaptıklarıyla çocukların karşısına çıkabiliyor. Bu içerikler ilk anda tehditkar görünmese de ilerleyen sürede yetişkinleri dahi rahatsız edecek sahnelere dönüşebiliyor. Rahatsız edici içeriklerin bir kısmi da sosyal medya siteleri ve özel forumlarda paylaşıldı.

Youtube’dan yapılan açıklamada ise, “Videoların rahatsız edici olduğu konusunda uyarılmamızın ardından çabucak onları kaldırmaya çalıştık” denildi. Videoların bu şekilde aniden nasıl görünmeye başladığına veya YouTube’un algoritmasını nasıl geçtiklerine ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.