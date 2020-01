Karl Marx’ın hayatının anlatıldığı kitap televizyona uyarlanıyor

Mary Gabriel’in görüşleri ve kitapları ile 20. yüzyıla damgasını vuran filozof ve ekonomist Karl Marx’ın hayatını anlattığı Love And Capital romanı televizyona uyarlanıyor. En son Philip Roth’un romanından uyarladığı Indignation’ı yöneten James Schamus’un yapımcılığını üstleneceği dizinin senaryosunu ise ünlü oyun yazarı Alice Birch kaleme alacak.



National Book Award, National Book Critics Circle ve the Pulitzer Prize gibi ödüllerde finale kalan yazar Mary Gabriel‘in 2011 yılında yayımladığı biyografik roman Love And Capital, bir dizi projesi olarak televizyona uyarlanıyor. Şu an geliştirilme aşamasında olan projenin yapımcılığını en son Philip Roth’un romanından uyarladığı Indignation ile sinemaseverlerin karşısına çıkan James Schamus üstleniyor. James Schamus’un Symbolic Exchange şirketi ve X-Filme, Haut et Court, Potboiler şirketlerinin yapımcısı olduğu projenin senaryosunu daha çok oyun yazarı olarak tanınan ve bu yıl festivallerden olumlu eleştiriler alan Lady Macbeth filmiyle adından söz ettiren Alice Birch kaleme alacak.

Love and Capital televizyona uyarlanıyor



Love And Capital romanı, görüşleri ve kitapları ile 20. yüzyıla damgasını vuran filozof-ekonomist Karl Marx’ın hayatını mercek altına alıyor. Roman Karl Marx’ın hayat arkadaşı Jenny ve üç kızı Jennychen, Laura ve Eleanor ile arasındaki ilişkiye odaklanmasının yanı sıra Alman filozof Friedrich Engels ve ailesi arasındaki ilişkiyi de ele alıyor.



Genel olarak Karl Marx’ın ve Friedrich Engels’in yaşamlarından bir bölüm akatarak olan televizyon dizisinin çekimlerine gelecek yıl başlanılması planlanıyor. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ve hangi oyuncuların yer alacağı şu an için belli değil. Oldukça ilgi çekici olan bu proje ile ilgili gelişmeler için ise takipte kalın.